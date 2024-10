Két olyan csapat találkozott az Erste Liga péntek esti találkozóján, amelyek amellett, hogy megverték a bajnok Ferencvárost, kiemelkedő formát mutattak a szezon eddigi részében – kezdi beszámolóját az egyetemi gárda legutóbbi jégkorong mérkőzéséről a deac.hu. Mint írják, a csapat az első három meccsét megnyerte, majd gyergyói veresége után elgázolta a Csíkszeredát. A házigazda UTE szurkolói sem panaszkodhatnak kedvenceik szereplésére, ugyanis hat mérkőzésük során mindössze kétszer nem nyertek, de Gyergyóban is csak hosszabbításban maradtak alul. Nem várt tehát könnyű feladat idegenben a debreceniekre.

Újpesten is győzni tudott a DEAC jégkorongcsapata

Forrás: deac.hu

Úgy indult a meccs, hogy előbb Rajna védett egy közeli, rászúrt korongot, majd Hetényi Zoltán mutatta be, semmit nem kopott tudása. Nem sokkal később Kloz kínálta meg a lilák hálóőrét, akiről a mezőnybe pattant ki a játékszer. Mozgalmas és gyors játékot láthattunk mindkét fél részéről az első harmad elején. Nem sokkal később Bucskin lőtt keresztbe a kapu előtt, de épp lemaradtak a társak a pakkról.

Néhány pillanat múlva Jevgenyij Mozer törhetett kapura, ám fonákkal kivitelezett csele után Rajna blokkolta a lövését, majd Novotny dupla kapuvasat ütött egy ellenakció végén, ekkor szerencséjük volt a liláknak. 6:14-gyel a vége előtt a Novotny által visszatett korongot Mihalik András a bal felső sarokba bombázta, megvolt az előny! Nem sokkal később a gólszerző által meglőtt vasa is jelezte, jobb volt a DEAC ebben az időszakban, ha nagyobb szerencsénk van, már kettővel megyünk. Így is megnyertük az első játékrészt.

A szünet után beszorította ellenfelét az UTE, azonban nem okozott gondot a debrecenieknek ezt kivédekezniük. Bő tizennégy perc volt hátra, amikor az újpesti kapus is kikorcsolyázott a korongra, ha nem ilyen éber, lecsaptak volna rá a fehér mezben játszó vendégek. Érdekes, a majdnem a harmad közepén érkezett meg az első kiállítás, a fővárosi Desrocher akasztásért ülhetett le. Itt volt egy gólszerzési esély, megúszta az UTE. Majd Kovács Alex tesztelte Hetényit, nem járt sikerrel, szépen védett kapusunk. Pokornyi és Novotny rángatta egymást egy kisebb balhét generálva, nem volt komoly, és nem lett kiállítás a dolog vége. Kár is lett volna, ha utóbbit leküldik, mert veszélyesen támadt, és alig lőtt a jobb sarok mellé. Hat minutum volt hátra, amikor Kreisz löketét nyelte be Rajna, McNulty pedig a cívis hálóőrnek adott munkát, Hetényi könnyedén védte a kellemetlen lövést. Az etap vége a DEAC-é volt, csak éppen nem sikerült növelnie a vezetést, holott megfogyatkoztak a budapestiek. A dudaszó előtt Mozert rossz helyen találta el a pakk, szegényt lekísérték az egészségügyiek.