A vb-selejtező előtt álló magyar válogatott szombaton Szlovákiával játszott felkészülési mérkőzést Szigetszentmiklóson. A meccsen Krascsenics Csilla, Gajzágó Flóra, Fülöp Diána, Nagy Anikó és Hardon Rita személyében öt DEAC-játékos is szóhoz jutott, számolt be a debreceniek honlapja.

DEAC-játékosokkal a soraiban ütötte ki Szlovákiát a magyar női futsalválogatott

Forrás: MLSZ

Három DEAC-gól is született

Az első félidőben egyetlen gól született: a kilencedik percben Horváth Viktória gólpasszából Krascsenics Csilla köszönt be. Köztudott, hogy Horváth Viki nyáron igazolt Olaszországba, ám ezt megelőzően hosszú éveken keresztül klubunk kulcsembere volt. A második játékrészben a mieink igazi gálaelőadást tartottak. A 27. minutumban Krascsenics növelte a fórunkat, az assziszt ezúttal is Horváth nevéhez fűződött. Ezt követően Gajzágó Flóra pillanatai jöttek, ugyanis előbb gólpasszal, majd góllal jelentkezett. A hajrában nemzeti együttesünk még kétszer vette be a szlovák kaput: Kiss Gréta a 39., míg Fábián Rebeka a 40. percben volt eredményes.

A 6-0-s diadalnak köszönhetően Frank Tamás alakulata bizakodva utazhat a jövő hét elején Bosznia-Hercegovinába, ahol megrendezik a vb-selejtezőt. Az első ellenfél Norvégia lesz, aztán a fehéroroszok elleni összecsapás jön, végül a házigazda bosnyákok várnak a mieinkre. A versenykiírás szerint csak a csoportgyőztes jut az elitkörbe.