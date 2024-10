A magyar női futsalválogatott az előző héten a szarajevói vb-selejtezőben tette le a névjegyét. A mieink először a norvégokat győzték le úgy 3-2-re, hogy az első félidőben még kétgólos hátrányban voltak. A fehéroroszok elleni meccset 6-0-s diadallal zárták Frank Tamás tanítványai. Az utolsó fordulóban a házigazda bosnyákok ellen egy remi is elég volt az elsőséghez. A DEAC-játékosokkal felálló nemzeti együttesünk ezen a találkozón a minimális célt teljesítette, mivel a végeredménye 0-0 lett. Az első pozíciónak hála játékosaink az elitkörbe jutottak, itt nyolc gárdából négy kvalifikálhatja magát a világbajnokságra – olvasható a debreceni klub honlapján.

Quirikó Vivien a DEAC válogatott játékosaival

Forrás: deac.hu

Bosznia-Hercegovinában öt DEAC-játékos is kivette a részét a menetelésből: Krascsenics Csilla négy, Gajzágó Flóra kettő, Hardon Rita pedig egy gólt lőtt, mellettük Nagy Anikó és Fülöp Diána szintén jó teljesítményt nyújtott. A szakmai stábban a klub vezetőedzője, Quirikó Vivien Frank Tamás segítőjeként ünnepelhette a szép eredményeket.

Külön büszke a DEAC futsalosaira

– Nagyon sűrű volt ez az időszak, a meccsek előtt és után is sok munkánk akadt, gyakran csak éjszaka végeztünk a videók vágásával. A saját mérkőzéseinket is visszanéztük, mivel a felmerülő hibákat ki akartuk javítani, emellett az ellenfelekről szintén néztünk felvételeket. A szakmai stáb tagjai mellett az egészségügyi szakemberek sem unatkoztak. A norvégokról előzetesen nem sok információval rendelkeztünk, mivel nemrég alakult meg a nemzeti együttesük. Kétgólos hátrányban azt is gondolhattuk, hogy nem jövünk ki jól ebből a találkozóból, de a fordítás mutatja, mekkora tartásuk van a csajoknak. A fehéroroszok elleni meccsen kiderült, hogy mi előrébb járunk. A bosnyákokra az elején nagy nyomást helyeztünk, többször kerültünk ziccerbe, de a gólszerzés nem jött össze. A folytatásban a hazaiak domináltak, ám a fegyelmezett védekezésnek és a kapusbravúroknak hála elkerültük a vereséget.

Összességében elmondhatom, hogy megérdemelten jutottunk tovább, sokat dolgoztunk ezért. Mindenki kivette a részét ebből a sikerből, nekem külön öröm a DEAC-játékosok kiváló teljesítménye.

A keretünk nem lehetett teljes, mivel Kota Gabi eltiltás, André Antónia pedig sérülés miatt nem utazhatott el Szarajevóba. A második mérkőzésen Folk Zsuzsi dőlt ki a sorból, így kicsit bele kellett nyúlnunk a sorokba. A csapat mentális erejét jelzi, hogy ezekkel a nehézségekkel is megbirkózott – nyilatkozta Quirikó Vivien.