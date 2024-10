Vasárnap 16 órától Újpest-DEAC meccset rendeznek Kistarcsán a női futsal NB I. negyedik fordulójában. Az idényrajt a debrecenieknek sikerült jobban, hiszen előbb az Egert 5-1-re, majd a Diósgyőrt 4-0-ra verték. A lila-fehérek a Csepel elleni 4-0-s diadallal kezdtek, aztán az esélyesebb TFSE-vel és Tolnával is szoros meccseket játszottak, de a papírforma egyszer sem borult. – Ugyan néhány játékos távozott, ettől függetlenül nem történtek nagy változások az ellenfelünknél – kezdte a beszélgetést Kopjári Liza a DEAC honlapján. – Kicsit meglepett, hogy a Tolna csak két góllal győzte le az Újpestet. Ez az eredmény is mutatja, hogy nem szabad félvállról venni a fővárosiakat. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az előző szezonban mindig megnehezítették a dolgunkat az újpestiek. Az eddigi két mérkőzésünkön olykor elcsúsztunk védekezésben, ilyen hibákat nem engedhetünk meg magunknak. Támadásban arra kell figyelnünk, hogy a befejezéseknél higgadt döntéseket hozzunk. A legutóbbi idényhez képest jelentősen átalakult a keretünk, szerencsére így is két magabiztos sikerrel kezdtünk. Az újak beilleszkedése könnyen ment, így hamar összekovácsolódott az együttes. Megfiatalodott a csapatunk, ezért sokan úgy gondolhatják, nem lehetnek annyira nagy céljaink, de mi azért bízunk a duplázásban, bár ez nehéz feladatnak ígérkezik – hangsúlyozta a DEAC futsalcsapatának kapusa, aki szeptember végén ünnepelte 23. születésnapját.

Kopjári Liza, a DEAC futsalcsapatának kapusa

Forrás: DEAC-archív

Kopjári eddig az Eger elleni bajnokin jutott szóhoz. Quirikó Vivien vezetőedző a magabiztos diadal után kiemelte, hogy a kapuvédő több nagy hárítással vette ki a részét a három pont begyűjtéséből.

– Elégedett voltam a teljesítményemmel, bár némi hiányérzet maradt bennem, hiszen például a kidobásaim nem voltak tökéletesek. A második félidőben néhány másodperc alatt kétszer is védtem, ezekre a hárításokra vagyok a legbüszkébb – fogalmazott Kopjári Liza.