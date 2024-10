Az első forduló után pénteken 18.30-kor ismét a Ferencvárossal csap össze a DEAC a jégkorong Erste Liga következő fordulójában. A szezon nyitányán a cívisvárosiak 7–4-re legyőzték a zöld-fehéreket a Debreceni Jégcsarnokban – olvasható az egyesület honlapján. A regnáló magyar bajnok azóta is meglepően gyengén szerepel, tíz mérkőzéséből csak kettőt nyert meg rendes játékidőben, és egyet a hosszabbításban. Berta Ákos, a hajdúságiak másodedzője szerint a Fradi eddigi szereplése csalóka.

Berta Ákos szerint nehéz mérkőzés vár a DEAC játékosaira a Tüskecsarnokban

Forrás: deac.hu

Számunkra is meglepetés ez, hiszen az FTC-Telekom olyan lehetőségekkel és tradícióval rendelkezik, ami ennél sokkal jobb teljesítményre predesztinálja. A fővárosiak kerete mély, ezért biztos vagyok abban, hogy javulni fognak. Ugyan még nem teljesen találták meg a játékukat, de többször kevésen múlt, hogy nem tudtak nyerni. Reméljük, ez nem ellenünk fordul majd át. A lényeg, hogy a Fradi nem ott áll a tabellán, ahol lennie kell

– utalt Berta Ákos arra, hogy az FTC jelenleg az utolsó előtti, kilencedik helyet foglalják el az Erste Ligában.

A DEAC idegenben is okozhat meglepetést

– Nagyon nehéz dolgunk lesz a Ferencváros otthonában, mindig így van ez a Tüskecsarnokban egy feltüzelt ellenféllel szemben, ám érzem a kellő potenciált a DEAC-ban is. Idegenben is jó eredményt érhetünk el, bár hozzáteszem, időnként nagyon jól játszunk, ettől azonban nem nyerünk automatikusan, olykor pedig a gyengébb teljesítmény is sikert hoz. Erősebb csapattal találkozunk, mint a legutóbbi alkalommal, remélem, jobban fogunk koncentrálni a védekező harmadban. Ha a játék többi elemében ugyanazt tudjuk produkálni, mint az eddigi meccseink többségén, akkor bizakodhatunk. Szerintem a papírforma még mindig a házigazdák mellett szól, ám nem feltett kezekkel, hanem önbizalommal telve utazunk el, szeretnénk elhozni a három pontot – mondta a debreceni jégkorongozás egyik ikonja.