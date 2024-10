A listavezető DEAC az FC Hatvan együttesét fogadta az NB III. Északkeleti csoportjának 10. fordulójában vasárnap, írja a klub honlapja. A házigazdák nyolc győztes meccs után szenvedtek vereséget az elmúlt fordulóban Karcagon, már csak ezért is kiemelt fontossággal bírt a mérkőzés. A vendégek legutóbb kikaptak a nyíregyháziak második gárdájától, ezért vélhetően ők is javítani szerettek volna Debrecenben. Apró érdekesség, hogy a vendégek kispadja előtti zónában a korábbi Loki-másodedző, Zoran Szpisljak sétált fel és alá. Rengeteg lehetőséget dolgozott ki a DEAC, Lakatos Benjámin

a kapufát is eltalálta, és ahogy lenni szokott, a Hatvan bemákolt egy találatot, Polgár Patrik lövése behullott a kapuba Tóth fölött a 73. percben. Tomola Patrik sérülése miatt is 5 percet hosszabbított a játékvezető, de nem sikerült egyenlíteni, így bár sokkal többet tett a három pontért támadásban a DEAC focicsapata, így egymás után másodjára maradt alul.

Újfent pont nélkül maradt a DEAC focicsapata

Forrás: DEAC