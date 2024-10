Nem történt semmi aggasztó a DEAC focicsapatával a múlt héten, csupán véget ért a nyolc meccsen át tartó győzelmi szériája, írja az egyetemisták hivatalos oldala. A fekete-fehérek úgy kaptak ki Karcagon múlt vasárnap, hogy az első félidőben több nagy helyzetet is kihagytak. A második játékrészben rúgott két korai gólt a házigazda, s arra már nem tudott érdemben reagálni az egyetemi csapat. A hétvégén már itt is a javítási lehetőség: vasárnap 11 órától a Hatvan vendégeskedik a Dóczy utcán. A játékosok dolgát nehezíteni fogja, hogy nagyon sok csapadék hullott, illetve hullik jelenleg is a játéktérre. – Ez nagyban befolyásolja a meccset, természetesen máshogyan játszunk ilyenkor, mint mondjuk augusztusban, de ehhez is alkalmazkodnunk kell – nyilatkozta Urbin Péter vezetőedző a klub honlapján. – Nehezebb lesz jól felépített támadásokat, illetve csapatjátékot produkálni, ám ez a lényegen nem változtat, nyerni szeretnénk. Ez most nagyon fontos a múltkori vereségünk után, különösen hazai környezetben. A hatvaniak két jó csapatot vertek meg eddig a bajnokságban, a DVSC II.-t és a Tiszafüredet, igaz, a tőlük papíron gyengébbektől pedig vereséget szenvedtek. Szervezett gárdáról beszélünk, amely kevés gólos mérkőzéseket vív. Kontrajátékra törekednek, erre felkészülünk, és nagyon észnél kell lennünk vasárnap – mondta a tréner.

Urbin Péter, a DEAC focicsapatának edzője

Forrás: DEAC

A DEAC focicsapata számára nem gond a délelőtti kezdés

Urbin Péter szerint nem jelenthet gondot, hogy ezúttal a vasárnapi matinén kell pályára lépniük. – A felkészülési meccseken általában ebben az időpontban játszunk, és néha jobb is, ha délelőtt van a mérkőzés. A labdarúgók ébredés után egyből kijönnek a pályára, nincs ezzel semmi probléma. Bízom benne, hogy ehhez is mi alkalmazkodunk majd jobban.