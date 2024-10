A DEAC focicsapata a hatodik helyen álló Eger SE-hez látogatott az NB III. Északkeleti csoportjának 13. fordulójában. Az várható volt, hogy kevés helyzettel kell majd jól sáfárkodniuk a fekete-fehéreknek vasárnap délután, ám sajnos nem értek célt, írja az egyetemisták oldala. Verőfényes, már-már nyárias melegben kezdődött a mérkőzés. Szórványos hazai támadásokkal indult a találkozó, egy kósza lövést Tóth Dániel ölelt magabiztosan a keblére. Az első negyedóra üde szívfoltja volt a helyi szurkolótábor dobosa, és „Csaaaak az Egeeer” kántálása. Volt azért foci is, Al-Sheraji beadását éppen csak ki tudták vágni Tóth elől. Szintén a középpályás ívelt be egy szabadrúgást, azt pedig a kapus öklözte ki a mezőnybe. Ezt követően meglehetősen eseménytelenül teltek a percek, a DEAC nem talált fogást az Egeren, amely pedig jól elvolt a döntetlen állással. A 30. percben Koczka fejelhetett volna szöglet után a debreceni kapura, de magas volt számára a labda a hosszú oldalon. Kelemen is megpróbálkozott egy lövéssel a másik oldalon, de eltekerte a játékszert a jobb felső sarok mellett. A szünet előtt volt még egy egri átlövés, amely semmilyen veszélyt nem jelentett, összességében szenvedős 45 percet láthattak a nézők.

A DEAC focicsapata újabb pontokat hullajtott, de így is első a tabellán

Forrás: DEAC-archív

Kimaradtak a DEAC focicsapatának helyzetei

A fordulás után Tóth Levente húzott el a bal szélen, tisztázták a védők a beadását, majd Nagy-Kolozsvári távoli bombája ment el a debreceni jobb sarok mellett. A hazaiaknak továbbra is kényelmes volt az állás, ám az egyetemisták érezték, innen is el lehet hozni a három pontot, ezért tempót váltottak. Az 54. percben Tóth Dániel készítette le lövésre a labdát Al-Sherajinak, aki ajtó-ablak helyzetben lőtt, a kapus nagy bravúrral védett, a szöglet után pedig egy fejesünket tornázta ki a léc alól a hálóőr. Mindkettő hatalmas helyzet volt! Urbin Péter vezetőedző a cseréivel igyekezett belenyúlni a meccs menetébe, ő is érezte, hogy innen bizony sikerrel lehet távozni. Futottak a percek, és a DEAC-nak egyre kevesebb lehetősége akadt.

Tíz minutummal a vége előtt Szabó Leventét kellett ápolni, szerencsére talpra állt az egészségügyi segítség után.

Nyögvenyelősen teltek az utolsó percek, a házigazdák ugyan eltalálták a lécet szabadrúgásból, ennek ellenére nyerhető meccsen végzett döntetlenre a debreceni együttes.

– Idegenben szereztünk egy pontot, amiért nem tudom elmarasztalni a játékosokat. Ám több helyzetünk volt, mint az elmúlt találkozókon, ezért a döntetlen kicsit csalódás számunkra. Van még hátra négy meccsünk az idén, ezeken megpróbálunk minél több pontot szerezni, bízom benne, hogy el tudjuk érni a céljainkat – értékelte a látottakat Urbin Péter vezetőedző a debreceniek honlapjának.