A DVTK Jegesmedvék pályáján játszotta az Erste Liga most futó szezonjában a kilencedik meccsét a DEAC jégkorongcsapata pénteken este. A cívisvárosiak mindössze két vereséget szenvedtek el eddig, ezért joggal bízhattak benne, hogy Miskolcról is sikerül győztesen távozniuk. A házigazdák legutóbb nyertek az UTE otthonában, ahogyan a vendégek is verték a Brassót itthon, emlékeztet a debreceniek honlapja.

Kikapott a DEAC a DVTK otthonában

Forrás: deac.hu

Culigin vágta rá a korongot mindjárt az elején, nem sikerült gólt ütnie. Jól indult a találkozó, s az iramra sem lehetett panasz. A DVTK is beindult, Hetényinek is akadt dolga, főleg Doyle passza után, amikor Szalay löketét hatástalanította a debreceni klasszis. Válaszolt erre a DEAC, Dominik Novotny lövését védte a diósgyőri kapus. Alig volt hat perc hátra, amikor Kulesov helyzetbe hozta Huntot, aki némi korongterelés után bevarrta a debreceni hálóba a pakkot. Azonnal reagált a DEAC, de a DVTK kapusa védett, majd emberelőnybe kerültek a vendégek. Bosszantó volt, ahogyan megúszta a gólt a Diósgyőr, szinte körbelőtte a kaput a DEAC.

Hetényi Zolié volt az első igazi védés, a Debrecen is próbálkozott, majd Taskó vert rá egy lövést, megint a vendégek hálóőre védte Szatmári bombáját a buli után. Nem a DEAC-nak állt a zászló ezekben a percekben, de Galoha által indított támadást a lett támadó ütötte be, miután kijött a kapusról. Felpörögtek az események, Szalay lövését kellett védenie Hetényinek. Roppant nagyot hárított a DEAC cerberusa, Kulesov tesztelte. Alig valamivel később Hunt volt erőszakos, lövése centiket tévesztett. Hét perccel később a Stenson által küldött bombát úszott meg a DVTK, majd takarásból Berdnyikov lőtt gólt. Megint futnia kellett az eredmény után a Debrecennek.

Ment az adok-kapok a két csapat között a harmadik harmadban is, de mégis óriási helyzet maradt ki Novotny előtt. Majd a DVTK rohamozott, Pineo löketét blokkolta Dobmayer. Ahogy fogyott a játékidő, úgy nyomta a disógyőri legénység a tempót. Novotny ismét helyzetebe került, de mindkétszer megakadáyozták a góllövésben. A végén levitte a kapusát a DEAC, egy ízben meg is úszták, majd a hazai csapat kapusa is tisztázott. Nem jött be a taktika a végén, nem sikerült pontot szerezniük az egyetemistáknak.