Sorozatban harmadjára fogadta hazai pályán ellenfelét a Kazincbarcika az NB II. legutóbbi fordulójában. Múlt héten botlottak a borsodiak, hiszen 3–2-re kikaptak a Kozármislenytől, így mindenképp javítaniuk kellett. Természeten most is a kezdőcsapat tagja a volt a korábbi DVSC-s Varga József, Lucas, Bódi Ádám trió, utóbbi pedig ezúttal is vezér volt, gólpasszal és góllal vette ki a részét a győzelemből. Bódi Ádám gólja mestermunka volt: az első félidő hosszabbításában tekert parádésan a bal felsőbe nagyjából 22 méterről egy szabadrúgást.

Mivel 2–1-re nyert a Barcika, így elmondható, a rutinos középpályás elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy csapata újra fellépett a másodosztály dobogójára, és jelenleg feljutó helyen áll.

Forrás: Facebook / Kolorcity Kazincbarcika Sport Club