Belényesi Csaba reméli, hogy a válogatott szünet után már stabilabban fognak teljesíteni

Forrás: NS-archív

Keményen dolgoznak azért, hogy a Kecskemét előrébb lépjen

Belényesi Csaba büszke rá, hogy a Kecskemét egyik alapembere, és immáron sorozatban ötven meccsen lépett pályára. Noha a lilák eddig nem remekelnek idén – a bajnokságban jelenleg sereghajtók –, maximálisan bíznak benne, hogy hamarosan kijönnek a hullámvölgyből.

– Ahogyan teltek-múltak a meccsek, egy idő után természetessé vált, hogy játéklehetőséget kapok, egyre több önbizalmam lett, védő létemre ráadásul nem gyűlt ki az öt sárga lap, a sérülések is elkerültek. Nyilván jó érzés volt elérni ezt az ötven meccses határt. Ami a csapat teljesítményét illeti, az NB I.-be való feljutás utáni első szezon is döcögősen indult, de felvettük a bajnokság ritmusát és hatalmas sikernek számított a második hely. A tavalyi hatodik pozíciónk is nagyon jónak számít, mivel ezt csak magyarokkal értük el, továbbá a legértékesebb futballisták játékjogait még értékesíteni is tudta a klub.

A Kecskemét ráadásul öt játékost adott a válogatottnak! Nyilván rossz érzés, hogy most utolsó helyen vagyunk, de azon dolgozunk nap mint nap, hogy ebből kilábaljunk.

Apró nüanszok kellenek, reméljük, a válogatott szünet után átbillentjük ezt a mi oldalunkra. Ami korábban stabilan működött, az talán kicsit megingott, de keményen dolgozunk azért, hogy egyenesbe hozzuk a dolgokat – zárta mondandóját Belényesi Csaba.