Két másodosztály idényt követően lesz újra élvonalbeli vízilabda Debrecenben. Bár a DVSE-Master Good együttese két éve is megnyerte a másodosztályú bajnokságot, akkor az anyagiak nem tették lehetővé a legmagasabb osztályban indulást, de mostanra szerencsére a hátország is megerősödött, így a 2024/2025-ös idényt már a legjobbak között kezdheti meg a gárda, amely az első fordulóban a címvédő és Bajnokok Ligája-győztes FTC-t fogadja a Debreceni Sportuszodában kedden 19.15 perctől. Ennek apropóján is tartott szezonnyitó sajtótájékoztatót a klub hétfő délután a Sport Hotel Debrecenben.

Papp László

Forrás: Kiss Annamarie

Még nincs teljesen kiaknázva a vízilabda Debrecenben

A város képviseletében Papp László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Debrecen első embere kiemelte, a cívisváros azon kevés magyar település egyike, ahol a sport otthon van, olyan közeg, háttér támogatottság veszi körül, amely a legmagasabb elvárásokat hozza felszínre – Nagyon örülök annak, hogy a város gazdasági életében jelentős szerepet játszók is részt vállalnak sportban – hangsúlyozta. – Ezek egyike a Bárány-család, akik a debreceni sport támogatása részeként évről-évre a Debreceni Sportcentrum sportolóinak, edzőinek felkészülését, munkáját is segítik. A vizes sportok tekintetében a város rendkívül aktív, és az, hogy a DVSE újfent az első osztályban bizonyíthat, az egy plusz elköteleződés, így a jövőben igyekszünk nagyobb anyagi támogatást nyújtani a klubnak. Óriási eredménynek tartom, hogy ismét az élvonalban van a csapat. A vízilabda az egyik legnagyobb potenciállal rendelkező sportág itthon, amely helyben még nincs teljesen kiaknázva. Remélem a város és a gazdasági szereplők összefogásával a következő években merészebb célokat is ki lehet kitűzni a klub elé – fogalmazott Papp László.

Jó közösségbe kerüljenek

A csapat július elején kezdte meg a munkát az élvonalra, az első hetek alapozó edzései után pedig már a taktikán és a technikán volt a hangsúly. A nyár során több felkészülési mérkőzést is játszott a DVSE: több napot töltöttek Egerben és Nagyváradon, a sort pedig a Pócsik Dénes emléktorna zárta, ahol a Miskolc, a Szolnok, az Eger, a Szentes és a Szeged együttesével találkoztak.

A Master Good cégcsoportot Bárány László és fia, Bárány Péter képviselte az eseményen. Előbbi kiemelte, az egész család gondolkodása az előrehaladás, növekedés, az üzleti értelemben vett erősödés. – Amikor annak idején megkaptuk a felkérést, azt láttam, van egy erős szakmai elköteleződés, és van egy nagy létszámú szülői közösség, akik a sport mellett azért is hozták a gyermekeiket az uszodába, hogy közösségbe kerüljenek. Láttuk ezt a közösségépítést és kitartó küzdést, ezért is döntöttünk úgy, hogy támogatjuk a klubot. Szeretnénk sikeresek lenni az első osztályban is, ezért nagyobbra nyitottuk a pénztárcát. Ha a meccseinkre kilátogató több száz, adott esetben ezer nézőnek örömet okoz a csapat, már megérte a befektetés – ecsetelte Bárány László.

Bárány Péter a támogatás szakmai oldalát emelte ki. Rámutatott, a DVSE az egyik erős utánpótlásképzője a magyar vízilabdasportnak. – A klub mostanra már tud fejlődési pályát nyújtani a fiataloknak, akiknek így nem kell eligazolniuk ahhoz, hogy magas szinten folytassák a pályafutásukat – fogalmazott a cégcsoport egyik tulajdonosa és ügyvezetője.