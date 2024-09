Vármegyei II. osztály, észak, 5. forduló

Nyírábrány–Józsa 0–2 (0–2)

Vezette: Gajdics Z. (Nagy Sz., Árva A.).

Nyírábrány: Buknicz G. – Debreceni J., Török P., Madar T. (Pádár M., 52.), Furó Zs. (Küzmös Gy., 13.), Turcsán J. (Király B., 85.), Küzmös E., Sándor L., Klein I., Küzmös A., Tóth Cs. Vezetőedző: Küzmös György.

Józsa: Tóth Cs. – Papp R., Balogh T., Molnár Z. (Szilágyi Sz., 86.), Uri M. (Boros J., 59.), Takács I., Dezső M., Szathmári Zs., Iványi Á., Gál Sz. (Sárközi L., 72.), Fekete L. (Iványi D., 72.). Vezetőedző: Szabó Mátyás.

Gólszerzők: Molnár Z. (14.), Uri M. (41.).

Küzmös György később nyilatkozik.

Szabó Mátyás: Tisztában voltunk vele, hogy nehéz meccset fogunk játszani Nyírábrányban. Ez be is bizonyosodott, de kézben tartottuk a meccset, és nyertünk. Gratulálok az ifjúsági és a felnőtt csapatomnak is.

Ebesi SBKE–Tiszacsege 0–9 (0–4)

Vezette: Vékony T. (Nagy R., Nedeczky Zs.).

Ebesi SBKE: Kálmán N. – Csizi R. (Borúzs T., 59.), Bartha G. (Katona I., 60.), Dézsi Á. (Gál B., 57.), Almási A., Ötvös S. (Máté I., 67.), Kiss D., Szabó D., Andirkó I., Ocsko G., Szabó M. Vezetőedző: Leiter Bálint.

Tiszacsege: Csőke F. – Balázs Z., Csernik J. , Nagy L. (Kiss M., 73.), Vénig A. (Török Á., 88.), Simon Z., Kovács A., Csurgó Á., Simon N., Répási Gy. (Kiss M., 73.), Gréz K. Vezetőedző: Simon Zoltán.

Gólszerzők: Csernik J. (38.), Simon Z. (51.), Kovács A. (6., 53., 72., 77.), Simon N. (11., 35.), Répási Gy. (73.).

Leiter Bálint: A mérkőzés elején az egyéni hibák a gólok előtt megpecsételték a mérkőzés lélektanát, így egy nagy hazai vereség lett a vége. Gratulálok a Tiszacsege csapatának.

Simon Zoltán: Egy ilyen eredmény után mindent rosszat elfelejtek. Most nagyon akartunk, ránk is fért. Gratulálok a csapatomnak, további sok sikert az Ebesnek.

Hajdúhadházi FK–Nyírmártonfalva SE 7–2 (3–1)

Vezette: Zámbó T. (Lakatos Z., dr. Szigeti K.).

Hajdúhadházi FK: Török L. (Kiss I., 74.) – Balogh I., Baktai L. F., Horváth A., Lakatos Sz. G., Vadász Cs., Rostás M., Berecz Zs., Dávid T., Takács G. (Lakatos Á., 70.), Nagy I. Zs. (Rézműves M., 74.), Gergely D. J. Játékosedző: Nagy István Zsombor.