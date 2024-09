Labdarúgó vármegyei II. osztály, Déli csoport, 3. forduló

Bestrong SC II - Derecskei LSE 4-1 (1-0)

100 néző. Vezette: Hajdú I. (Katona L., Rizán Zs.)

Bestrong: Dudás Cs. (Cseh T.) - Lénárt P. (Magyar M.), Demeter Á. (Tar G.), Molnár M., Novák Á. (Dobi N.), Radványi R., dr. Valóczki J. (Ignáth S.), Magyar A. (Fodor T.), Nagy Á., Madar Cs., Bartók P. Játékosedző: Novák Ádám

Derecske: Somogyi B. - Szabó A. (Ilyés Gy.), Berán B., Fekete Sz. (Pilcsuk L.), Horváth G., Kiss S. (Makula V.), Nyeste D. (Juhász Cs.), Csizmadia Cs., Makula Cs., Fekete B. (Papp R.), Husi Gy. Vezetőedző: Benedek Barna

Gól: Molnár M.(3), Madar Cs., ill. Makula Cs. Jók: mindenki, ill. Makula Cs., Papp R. Ifi: 8-0

Novák Ádám: Nehéz meccsre számítottunk, ami be is igazolódott. Egy szép góllal szereztük meg a vezetést. A második félidőben egy labdakihozatali hibából egyenlíteni tudott a Derecske, ezután támadóbban léptünk fel, aminek meg is lett az eredménye. A második gólunk után már kézben tudtuk tartani a meccset! Köszönöm minden játékosomnak a hozzáállását és a teljesítményét. További sok sikert kívánok a Derecske csapatának! Hajrá BeStrong!

Benedek Barna: Nagyjából egyenrangú mérkőzés volt, sajnos a szerencse rosszabbik végén álltunk. A 75. percben üres kapus ziccerünk is volt még 2-1-nél, de azt sem sikerült kihasználni. Gratulálok az ellenfélnek!

A tabella 1. Bestrong SC II 3 3 0 0 17-1 9 2. Nádudvari SE 3 2 1 0 14-4 7 3. Püspökladányi LE 3 2 1 0 8-2 7 4. Derecskei LSE 3 2 0 1 6-6 6 5. Konyári SE 3 1 1 1 5-3 4 6. Báránd KSE 3 1 1 1 5-6 4 7. Nagyrábé Petőfi SK 3 1 0 2 3-13 3 8. Blondy FC Esztár 3 0 1 2 2-5 1 9. Földes KSE 3 0 1 2 1-9 1 10. NSC Nagyhegyes 3 0 0 3 1-13 0

