Gól: Csernyánszky B., Balogh T. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 0-12

Leiter Bálint: Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz itthon Józsa ellen, próbáltunk itthon pontot, pontokat tartani, de hiába küzdöttünk, gólt nem tudtunk ma szerezni. Jobbulást kívánok Juhász Benedeknek, a megsérült ifista játékosunknak. Hajrá Ebes!

Szabó Mátyás: Sajnos a mai mérkőzés nem tükrözte azt, amit tudunk, nagyon kapkodó volt a játékunk, és nem sikerültek a dolgok. Ennek ellenére sikerült elhoznunk a 6 pontot. Sok sikert az Ebesnek!

Hajdúdorog SE - Nyírmártonfalva SE 3-2 (2-1)

100 néző. Vezette: Király A. (Csurgó G., Kovács Zs.)

Hajdúdorog: Kompár G. - Papp L., Kacsó E., Dálnoki Zs., Szilágyi B., Anga A. (Juhász T.), Gyúró L. (Oláh T.), Kompár B., Sándor P., Pogácsás J., Kiss L. Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Nyírmártonfalva: Fekete S. - Szemán B., Kiss G. (Terdik Cs.), Tóth T., Mike I., Borók Sz. (Kövér M.), Fekete K. (Sándor H.), Szemán Be., Terdik R., Kiss I., Konyári S. (Havrilla I.). Játékosedző: Konyári Sándor

Gól: Dálnoki Zs., Gyúró L., Szilágyi B., ill. Tóth T., Terdik R. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 6-3

Dálnoki Zsolt: A nehéz kezdeti körülmények után sikerült hoznunk egy olyan szintet, amivel az egész szezonban sikeresek lehetünk! Gratulálok az egész csapatnak a hozzáálláshoz és a mai produkcióhoz!

Konyári Sándor: Néha kettőt vagy többet is vissza kell lépni, hogy utána érdemben is előre tudjunk haladni. A visszalépés megvolt, lassan, sok munkával meglesz az fellendülés is.

A tabella 1. Tiszacsege 3 3 0 0 15-5 9 2. Józsa SE 2 2 0 0 7-1 6 3. Nyírábrány 3 1 1 1 4-4 4 4. Hajdúdorog SE 1 1 0 0 3-2 3 5. Nyírmártonfalva SE 2 1 0 1 5-5 3 6. Polgár VSE 3 1 0 2 9-10 3 7. Hajdúhadházi FK 3 0 2 1 5-11 2 8. Ebesi SBKE 3 0 1 2 3-9 1 9. Görbeházi KSE 2 0 0 2 0-4 0

Labdarúgó vármegyei II. osztály, Déli csoport, 3. forduló

Nagyrábé Petőfi SK - Blondy FC Esztár 2-0 (1-0)

120 néző. Vezette: Vékony T. (Félegyházi Z., Pete A.)

Nagyrábé: Sarkadi F. - Balogh Cs., Mezei P. (Szilágyi T.), Szabó A., Nyerges B., Mohácsi A. (Nagy R.), Juhász F., Nagy J., Diószegi G., Balogh R., Kocsis Z. Vezetőedző: Nyerges Imre

Esztár: Balogh I. - Mándi L., Sóvágó S., Papp I., Makula U., Pellei E., Mezei K., Nagy P., Halász B., Lantos T., Bence I. Vezetőedző: Vajas Vera