Labdarúgó vármegyei I. osztály, 6. forduló

DEAC II - Létavértes SC’97 2-5 (2-1)

100 néző. Vezette: Szabó P. (Tóth M., Gajdics Z.)

DEAC: Polyák F. - Bencze Z. (Dari B.), Potornai Á., Légrádi M., Kelemen Zs., Bárány B., Virág G. (Almási Z.), Sinyi T., Ténai D., Kereszti M. (Víg Zs.), Pinczés K. Vezetőedző: Balla Imre

Létavértes: Ésik L. - Mázló D., Virág B., Vida F., Szabó M. (Pásztor D.), Rostás G., Lakatos K. (Rózsa N.), Ujvárosi M., Odunoga I., Borbély M., Gulyás P. (Samad A.). Vezetőedző: Árva Barna

Gól: Kelemen Zs., Bárány B., ill. Rostás G.(4), Ujvárosi M. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 15-0

Balla Imre: Az, ami a mai mérkőzésen történt, remélem nem fog megismétlődni. Kétgólos vezetés után megvertük saját magunkat. Egy nyert mérkőzést ajándékoztunk az ellenfelünknek. Sok sikert kívánok a Létavértesnek!

Árva Barna: Az NB III. játékosokkal feltöltött Deacot 0-2-ről 5-2-re vertük meg. Most játszottunk eddig a legjobban, most érett be a kér hónapos munka a stáb részéről!

A tabella 1. Hajdúsámson 6 6 0 0 21-6 18 2. Hajdúnánás FK 6 5 0 1 22-7 15 3. Monostorpályi SE 5 4 1 0 19-3 13 4. Aqua-General HSE 6 4 1 1 15-7 13 5. Létavértes SC’97 6 4 0 2 17-14 12 6. Sárréti DSK 5 3 1 1 18-9 10 7. BUSE 6 2 4 0 13-7 10 8. Nyíradony VVTK 5 3 1 1 9-7 10 9. Balmazújvárosi FC 6 2 0 4 9-13 6 10. Hajdúböszörményi TE 6 1 2 3 5-20 5 11. Bocskai SE 6 1 1 4 6-21 4 12. Kabai Meteorit SE 6 1 0 5 12-15 3 13. Bestrong SC 6 0 3 3 9-16 3 14. Egyeki SBSE 6 0 3 3 7-18 3 15. Téglás VSE 6 0 3 3 7-18 3 16. DEAC II 6 0 2 4 10-17 2

