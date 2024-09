Sárréti DSK: Kiss B. (56') – Kiss Cs. L., Kiss N., Balás V., Kántor T., Vass Á., Háry B. (Szabó T., 58'), Nagy L., Kiss D. K., Nagy M., Szőke M. I. Vezetőedző: Szabó Lajos Tamás

Gólszerzők: Kovács M. (38.), illetve Kántor T. (96.)

Kerek Balázs: Sajnáljuk a csapatot, mert megérdemelte volna a győzelmet. Az ellenfélnek igazán kialakított helyzete sem volt a kilencven perc alatt. Amennyiben jobban használjuk ki a lehetőségeket, akkor nem lenne miről beszélni. Sosem szoktunk a játékvezetővel foglalkozni, de tevékenykedése kritikán aluli volt sajnos. Ide is, oda is. Ami a mérkőzés végén volt, arra nem lehet mit mondani... a kiugratott csatár helyzetét védte a kapusunk sikeresen, majd összeesett és büntető... ez no komment...

Szabó Lajos Tamás: Később nyilatkozik.