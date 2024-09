Elmúlt hétvégén rendezték a JuniorGP legutóbbi fordulóját Jerezben, amelyen szabadkártyával ismét részt vett Varga Tibor, a VTR Racing kiválósága. A villámgyors hajdúsági pilóta ezúttal is a Fifty Racing színeiben ült motorra, ugyanúgy a Stock 600-as kategóriában, akár csak a júliusi, portimaói 5. fordulóban. A leintés után akkor fülig ért a szája 17 éves ridernek, hiszen a világbajnoki futamgyőztest is felvonultató mezőnyben 5. lett úgy, hogy övé volt a harmadik legjobb idő a versenyen. Így hát nem csoda, hogy most is nagy reményekkel érkezett a világ egyik leghíresebb pályájára! A szabadedzéseken sok minden kipróbáltak, mert már a gyakorlás során is technikai problémák léptek fel. Az ötödik szabadedzésre – amelyen be lehetett jutni egyenes ágon az időmérőre – úgymond 19-re lapot húztak, ami bejött, és végül Tibi a 12. helyre kvalifikálta magát a versenyre. A futamon remek rajtot, már az elő körben a 8. helyre jött fel, és a 2019-es moto3-as világbajnok Lorenzo Dalla Portát támadta, amikor piros zászló miatt félbeszakították a futamot., amikor piros zászlóval leintették a futamot, ami jól jött a pilótának, mert elment a féke. Sajnos az újraindításra nem oldódott meg a probléma, így egy idő után kénytelen volt feladni a versenyt.

Varga Tibor a 47-es számú motoron

Fotó: Facebook/Varga Tibor

Már az edzésen problémák akadtak Varga Tibor motorjával

Érthető, hogy a 17 éves pilóta csalódottságának adott hangot a közösségi oldalán: „Nem tudom, mit írjak. Jól haladtunk a hétvégén, és ugyan a kvalifikáció nem sikerült a legjobban, tudtam, jó tempóm van. Már az első körben a 8. helyen voltam Dalla Porta mögött, és felzárkóztam az első bolyra.

Nekem nagyon jól jött a piros zászló, ugyanis elment a fék.

A csapatnak mondtam csináljak meg. A következő rajt után 2 féktávig bírta, de tovább próbálkoztam. Aztán teljesen elment a 11-es kanyarban 180km/óránál, így nem tudtam folytatni. Egész hétvégén fékproblémával küszködtünk, és szerintem ki kellett volna cserélni a fékmunkahengert, amivel kizártunk volna minden hibát! Megtettem mindent, és esélyem lett volna harcolni akár a győzelemért. Nagyon csalódott vagyok.” –írta ki a posztban Varga Tibor motorversenyző.