Kemény és melós hétvége van mögöttünk. Az első verseny közben teljesen szétment az alkarom (arm pump ), ami hatalmas fájdalommal járt. Harcolhattam volna a győzelemért, de ez nem volt lehetséges a fájdalom miatt. Boldog voltam a szombati második helyemmel, mivel tudtam hogy megvan a tempóm a vasárnapi győzelemhez. A pályáról ahogy lejöttem, szinte azonnal megcsináltam a 7 perces jég fürdőt az alkalommal, ettől gyorsabb a regeneráció. Vasárnap éreztem, hogy nagy a baj, nem volt semmi erő a kezemben. Ez mentálisan is sokat kivett, mivel nem voltam biztos abban, hogy egyáltalán végig tudom-e csinálni a versenyt. 5 perccel a boxutca nyitása előtt még a medical centerben kaptam egy masszázst és jegelést. A rajtrácson végig csináltam azt a légző gyakorlatot amit Anya tanított, ez mindig segít megnyugodni. A versenyre volt egy taktika: tudtam hogy sokat nem bír az alkarom. Arra gondoltam, hogy beleadok mindent 10-12 körig, és talán akkor be tudom osztani az előnyöm. Az első körben nagyon nagy tempót diktáltam, ahogy a stock kategória élére álltam. Viszont azonnal éreztem, az arm pump vissza jött... Előre engedtem a vetélytársakat, mert így abban bíztam, hogy könnyebb lesz végig csinálni. Harcoltam velük amíg bírtam, de nem tudtam 100 százalékot bele adni. Sokáig vezettem, és többször visszavettem az első pozíciót, de végül teljesen elment az erő a karombó, így a 4. helyen jöttem be. A bajnokság szempontjából ez számunkra rossz, de a 3. helyen állunk amire büszkék lehetünk. A közvetítésben soha ennyit nem beszéltek rólam, a „gyors magyar fiúról, aki duplázott Valenciában” és sokat mutatott a kamera is