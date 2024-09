Véget ért a "nyári szünet" a kézilabdázók számára is. Amellett, hogy a héten a magyar liga 2024/2025-ös szezonjának első meccseit megrendezik, a női Bajnokok Ligája is elkezdődik. A DVSC Schaeffler a legrangosabb nemzetközi kupaporondon tavaly hiába remekelt, a csapat ezúttal nem kapta meg a kvótát. Azonban a Loki korábbi játékosai közül Vámos Petra és Kácsor Gréta ismét szórhatja a gólokat a BL-ben.

Vámos Petra (jobbról a második) már a Metz csapatát segítheti majd a BL-ben

Forrás: Metz Handball/Facebook

Kácsor Gréta csapata a CSM Bukaresstel találkozik

A román Bistrita múlt héten kezdte a bajnokságot, a CS HC Zalau ellen hazai pályán 28–20-ra nyert, a balátlövő Kácsor pedig négyszer volt eredményes. A beszterceiek nem sokat pihentek, kedden ismét hazai környezetben diadalmaskodtak 31–29-re a Buzau ellen. A második meccsen Kácsor két gólt dobott.

Kácsor Gréta vajon mire lesz képes idén a BL-ben?

Forrás: CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud/Facebook

A tavaly az Európa-ligában szereplő együttes a BL első körében szombaton 16 órától játszik Besztercén, és rögtön egy pikáns rangadóval kezd, hiszen az ellenfél a CSM Bukarest lesz. A felek legutóbb augusztus 23-án a román szuperkupában találkoztak, akkor a fővárosiak egy góllal (28-27) győztek.

Vámos Petra együttese a Storhamarral találkozik

A magyar kézilabda-válogatott alapembere igen mozgalmas hónapokon van túl, de élete Metzben is pörög. A francia gárda a Győr elleni vereség után a felkészülést a Krim Ljubjana ellen 27-18-as arányú győzelemmel zárta. A héten bemutatták az alakulat új szerelését, Vámos Petra külföldön is a 38-as mezszámot viseli majd. A csapat tagjai a héten Metz városának hagyományos bemutatóestjén – a vintage jelmezek és veterán autók témájú felvonuláson – is részt vettek.

Vámos Petra mozgalmas hónapokon van túl, de továbbra sem állhat le, hiszen kezdődik a Bajnokok Ligája

Forrás: Metz Handball / Facebook

A francia bajnokság még később kezdődik, a Metz az első tétmeccsét a Bajnokok Ligájában játssza vasárnap 14 órától a norvég Storhamar ellen idegenben. A felek az előző szezonban is összemérték a tudásukat, akkor mindkét alkalommal a Metz nyert (hazai pályán 31-22-re, idegenben pedig 26-24-re).

Az ETO és a Fradi is játszik

A női kézi BL-ben a két magyar alakulat, a Győr és a Ferencváros is pályára lép. Előbbi szombaton 18 órától az Esbjerget fogadja, míg utóbbi az NFH-t látja vendégül.