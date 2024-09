Felcsúton tartott nyílt edzést kedden a magyar női kézilabda-válogatott, melyet meglátogatott a sportnapilap stábja. Vámos Petra interjút adott az NSO TV-nek, melynek központjában a franciaországi beilleszkedés volt, hiszen a Loki korábbi klasszisa a nyáron Debrecenből Metzbe tette át a székhelyét. A 24 éves irányító elmondta, bár remekül érzi magát Franciaországban, már várta, hogy újra magyar környezetben legyen, és ismét az anyanyelvén tudjon megszólalni. – Egy teljesen más világba csöppentem, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden könnyen ment, egyszerű volt a váltás – ismerte el. – Megvannak a nehézségek, szinte minden kommunikáció franciául zajlik, minimális az angol, de a lányok, az edzők, a stáb is nagyon segítőkész, mindent megtettek azért, hogy otthonosan érezzük magunkat. Nagyon jó közeg alakult ki, és ahogy beindultak a meccsek, már mindenki csak a kézilabdára fókuszált. Érzem, hogy egyre jobban megtalálom a helyemet a csapatban, kezd körvonalazódni, mi lesz a feladatom, úgyhogy minden a legnagyobb rendben – adott helyzetjelentést Petra, aki a francia nyelvvel még hadilábon áll, de természetesen tanárhoz jár. – A meccsektől függően heti egy-két francia óránk van, úgyhogy igyekszünk minél hamarabb felzárkózni. Az általános alapdolgoktól kezdtük, de van kézilabda-specifikus óra is. Mindenre próbálunk odafigyelni, de aza fontos elsősorban, hogy a kézis szaknyelvet megértsük. Szép lassan haladunk, de ahogy egyre többet tudunk a nyelvből, úgy lesz egyre könnyebb a dolgunk – hangsúlyozta.

Vámos Petra

Forrás: Czinege Meilnda

Vámos Petra videóhíváson keresztül beszél testvérével Mírával

A Metz egy másik magyar válogatott kézist, a kapus Szemerey Zsófit is szerződtette a nyáron, aki nagy segítségére volt Petrának a beilleszkedésben. – Ahogy már említettem, mindenki nagyon aranyos volt a klubnál, de azért mégis más, amikor az anyanyelveden tudsz valakivel beszélgetni.

Ha valamit kellett intézni, együtt mentünk, és úgy érzem, közben nagyon jó kapcsolat alakult ki köztünk

– ecsetelte Vámos, akit testvéréről, a DVSC Schaefflerben kézilabdázó Míráról is kérdeztek az NS munkatársai. Az irányító nem tagadta, máig furcsa számára, hogy nincs ott mellette az edzéseken és a meccseken. – Videóhíváson keresztül tudunk beszélgetni, de úgy érzem, abból kihozzuk a maximumot, igyekszünk minél többször keresni egymást. Amikor az időm engedi vagy nincs ütközés a versenynaptárban, akkor nézem a Loki mérkőzéseit, nagyon szurkolok neki és a csapatnak is –nyilatkozta Vámos Petra, aki örült annak, hogy Szilágyi Zoltán is bekerült a válogatott stábjába, hiszen nagyon jó szakembernek tartja a korábbi klubedzőjét.