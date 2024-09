– Öt győztes bajnoki után várta a Tiszaújváros gárdáját vasárnap délután a DEAC az NB III. Északkeleti csoportjában. A mérkőzés egy Tomola-fejessel indult, amely a lécen csattant, majd váratlanul megszerezte a vezetést a vendég együttes. A megsérült Jankelics helyett beállt Al-Sheraji a fordulás után egalizált, majd az ellene megítélt tizenegyest Sándor Tamás értékesítette. A végén Tóth Dániel állította be a végeredményt – írta a klub honlapja. A fantasztikus kezdésnek köszönhetően történelmet írt a DEAC, hiszen Urbin Péter vezetésével hatból hat meccset nyert a debreceni együttes, így makulátlan mérleggel vezetik az NB III. Észak-Keleti csoport pontvadászatát.

Urbin Péter szerint minden mérkőzés apróságokon múlik

Forrás: Napló-archív

Urbin Péter: mindig elvégzik a munkát

A tavalyi szezonban is voltak már jelei, hogy a DEAC komoly tényező lehet a bajnokságban. Ezt bizonyítja többek között az előző idényben elért remek helyezés, de talán a legvérmesebb fekete-fehér drukkerek sem számítottak ilyen rajtra. Már csak azért sem, mert a legjobbakkal is előfordulhat, hogy becsúszhat egy-egy iksz, de a hajdúságiak mentális erejét mutatja, hogy eddig működik Urbin Péter elképzelése. A szakember elárulta, már a tavalyi szezonban is voltak jelek, amelyek bizakodásra adtak okot a szakmai stábnak. – Az előző idényben összesen kétszer kaptunk ki tavasszal, remekül játszottunk az idény második felében. Amiben akartunk fejlődni, abban tudtunk is. Úgy éreztük, jó úton vagyunk, nyáron igazoltunk néhány fiatalt, akik beillenek a csapatba. A nyáron volt az Európai Egyetemi Játékok is, amely remekül szolgálta a felkészülést. Sok olyan taktikai elemet begyakoroltunk, amiket most használunk. A felkészülés kezdetétől hangsúlyoztuk a fiúknak, hogy nagyon fontos a jó kezdés – kezdte a szakember. A fiatal tréner szót ejtett a makulátlan kezdésről is. – Azt előre nem tudom, meddig tart ki a veretlenség, de az biztos, hogy folyamatosan szeretném fenntartani a motivációt.

Minden mérkőzés nehéz, apróságok döntenek, nagyon észnél kell lennünk. Ha szétnézünk a világban, láthatunk olyan csapatokat, akik sokáig őrizték a miénkhez hasonló sorozatukat, de biztosan nem úgy gondolkoztak, hogy „fél évig legyünk veretlenek!”, sokkal inkább érdemes meccsről meccsre fókuszálni, szezon végén pedig meglátjuk, mire lesz elég a teljesítményünk

– mondta a vezetőedző.