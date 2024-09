Bács Zoltán kancellár arról beszélt, hogy az intézmény életében a DEAC profi csapatai mellett meghatározó szerepet játszik a tömegsport, több mint egy éve indult a DE Dolgozói Mozgásprogramja, mostanra már több mint 1200 egyetemi dolgozó csatlakozott a testmozgást, a sportolást népszerűsítő kezdeményezéshez.

– Lassan szégyelli magát az egyetemen az, aki nem sportol, például nem fut rendszeresen. Az Ultrabalaton sem ismeretlen számunkra, hiszen a Debreceni Egyetem több dolgozója is rendszeresen rajthoz áll az eseményen. Az egyetem sportklubjának, a DEAC-nak fontos pillére a tömegsport, így igyekszünk aktívak lenni ezen a területen is. Ugyanakkor a DEAC egy élő labor is egyben, ahol az egyetem a tudomány friss eredményeit a gyakorlatban is ki tudja próbálni. A 3 ezer igazolt sportoló rendelkezésünkre áll kutatások esetén is, ez egyetlen más hazai sportklubnál sincs így – hangsúlyozta Bács Zoltán.