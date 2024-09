Ha jól tudom, a Vigadót is ti védtétek egy időben.

Az egy nagyon jó hely volt, az volt a legelső diszkó Debrecenben. Tehát oda nagy dolog volt bejutni is egy hétvégén. Mikor kölyök voltam, ott állt száz ember a sorban kint az utcán a villamossínek felé, hogy egyáltalán bemehessenek. Ott nagy dolog volt rendésznek is lenni. Jó időszak volt, szerettem, hétvégén odamentünk dolgozni, jó pénzt is kaptunk, emberek közt voltunk.

Nem mondom, az első egy-két év az meleg volt, mert én ugye 75 kilós kis babarcú vékony gyerek voltam, eleinte rendre megtaláltak, nagyon sok balhé volt. Nem volt a környéken más diszkó, így jöttek mindenhonnan, sok olyan volt, aki nem ismert. De a kilencvenes évek elejétől kezdve nekem már nem nagyon kellett verekedni, elég volt, ha szóltam, vagy ránéztem, és már nem volt gond.

Tudtam kommunikálni az emberekkel. Vannak olyan rendészek, akik keresik a bajt, én igyekeztem nem keresni. Ha megtalált, akkor nem tértem ki előle, ha úgy volt, kapott pofont, de nem ököllel, mert én nem ütöttem ököllel senkit.

Tumbász József (balról) a Hajdúszoboszlói Sportegyesület tenisz szakosztályának egyik neves teniszezőjével, Fajta Péterrel

Fotó: Napló-archív

Mivel tudtad pótolni az adrenalint?

Miután abbahagytam a versenyzést, Katona Attilával tartottunk edzéseket egy ideig, de rájöttem, hogy az egész addigi életemet szinte az edzőteremben töltöttem, és mást akarok kipróbálni.

Egy darabig kispályán fociztam, lovagoltam, korongot lőttem versenyszerűen, de bowlingoztam is, Budapesten a szuperligában játszottam. Elkezdtem repülni, egy kötelékes csapatban voltam sokáig, három géppel mentünk bemutatózgatni. Nagyon sok helyen voltunk, még a kecskeméti repülős napon is vagy háromszor. A vitorlázótól kezdve a kismotoros, nagymotoros gépekig mindenre van engedélyem,

megcsináltam az éjszakai vizsgát, megcsináltam sok mindent, de mostanában kevesebbet repülök. Egy időben sokat repültem. Sokáig mountain bike-kal is versenyeztem, ott aztán van adrenalin, amikor jössz lefelé a terepen 60-70-nel. Nemsokára betöltöm a 62-t, de azért lejárogatok ugyanúgy edzésre is: főleg télen megyek be az edzőterembe, kicsit ütöm a zsákot, kicsit bokszolgatok, ha kell. Nyáron biciklizek, teniszezek, futok.