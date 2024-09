A DVSC az előző hetekben nem muzsikál túl fényesen, hiszen mind a Nyíregyháza, mind pedig az MTK ellen veszített a csapat, Máté Csabával azonban szerzett egy győzelmet is a csapat a MOL Magyar Kupában. A gárdában sok a sérült is, amely nem könnyíti meg a frissen kinevezett vezetőedző dolgát. A rehabilitációs „klubban” ott szerepel Thor Úlfarsson neve is, aki jó ideje távol maradt a Vasutas meccseitől.

Thor Ulfarsson vajon merre járhatott?

Forrás: DVSC-archív

Thor Úlfarsson: megbüntette a csatárt a klub

Idén januárban érkezett a DVSC-hez Thor Úlfarsson. Az izlandi csatár nagy reményekkel érkezett az MLS-ben szereplő Houston Dynamótól. A támadó ígéretesen kezdett, voltak egészen jó meccsei is piros-fehérben. Kibontakozni azonban nem tudott, hiszen az első meccsek egyikén meg is sérült a Loki 19-es mezszámú csatára. Immár nyolcadik hónapja hiányzik a meccskeretből Thor, a szurkolókban pedig jogosan vetődött fel a kérdés: „Hol van Thor?”. A DVSC hétfőn tette közzé az idei esztendő csapatképét, amelyen látszik, Thor Úlfarsson nincs a játékosok és stábtagok között. Az egyik lelkes kommentelő szóvá is tette ezt, melyre a klub hivatalos Facebook-oldala válaszolt:

Thor Úlfarsson elkésett a hivatalos fotózásról, ezért a klub szabályainak megfelelően büntetésben részesült

– írták.

A játékos tehát Debrecenben van, az pdig hamarosan kiderül, mennyi időt kell még kihagynia az MLS-t is megjárt csatárnak.

A DVSC-nek az elmúlt időszakban egyébként nincs különösebb gondja a góllövéssel, de Máté Csaba vezetőedzőnek biztosan nagy segítség lenne egy „isteni” formában lévő Thor. A DVSC egyébként következőnek a PAFC vendége lesz, amely meccsen nagy szükség lesz a három pontra.

Az NB I. állása

1. Ferencvárosi TC 6 6 – – 12–2 18 2. Puskás Akadémia 7 5 – 2 12–8 +4 15 3. Paksi FC 7 4 1 2 12–11 13 4. MTK Budapest 7 4 – 3 10–8 12 5. Diósgyőri VTK 8 3 3 2 7–8 12 6. Újpest FC 8 3 2 3 12–7 11 7. Nyíregyháza Spartacus 8 3 1 4 13–16 10 8. Fehérvár FC 8 2 3 3 10–14 9 9. Debreceni VSC 7 2 1 4 11–12 7 10. Zalaegerszegi TE 7 2 1 4 9–11 7 11. ETO FC Győr 7 1 2 4 5–10 5 12. Kecskeméti TE 8 1 2 5 5–11 5

Az előző forduló eredményei: