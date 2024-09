Az asztaliteniszező Szvitacs Alexa bronzérmet szerzett a WS9-es kategóriában a párizsi paralimpia szombati versenynapján, számolt be a Nemzeti Sport.

Szvitacs Alexa bronzérmes a párizsi paralimpián

Forrás: Nemzeti Sport-archív

A debreceni származású, hajdúszoboszlói kötődésű Szvitacs pénteken brazil versenyzőt búcsúztatva jutott elődöntőbe, ahol a lengyel Karolina Pek várt rá. Az előző játékokon bronzérmes, majd egy évre rá világbajnok parasportoló az első szettben ugyan volt kétpontos előnyben is, de végül a rivális jobbnak bizonyult, ráadásul Pek a második játszmát végig vezetve nyerte meg. A harmadik felvonásban is a lengyel irányított, aki így magabiztosan jutott be az esti fináléba, írta a sportlap.

Szvitacs öt arany- és négy ezüstérem mellett a magyar küldöttség negyedik bronzát szerezte a francia fővárosban.

Nem volt játékban Szvitacs Alexa, míg az ellenfelei igen

– Nyilván nagy terhet raktam magamra, de hogyan máshogy álljak hozzá egy versenyhez? Ha én nem hiszem el, hogy a legjobb vagyok, és meg fogom nyerni, akkor ki fogja ezt elhinni? Muszáj így állnom az asztalhoz. Európa- és világbajnok vagyok, nem állhatok úgy oda, hogy megelégszem egy bronzéremmel is. Minden sportoló így megy neki egy versenynek, hogy meg akarja nyerni. Viszont nagyon nehéz az, hogy ide jövök, az első nap lejátszom egyetlen párosmérkőzést, majd eltelik egy hét, közben minden ellenfelem indul női és vegyes párosban, vagyis játékban maradtak, és mire én is bekapcsolódtam, ők már lejátszottak kettő-három-négy meccset is. Már az első meccsem is úgy sikerült, ahogy sikerült, és most nem is az fáj, hogy kikaptam, inkább az, hogy ennyire, mert rengeteget dolgoztam a azért, hogy Párizsban jobban szerepeljek – nyilatkozta az asztaliteniszező.

A 34 éves Szvitacs Alexa 2018-ban toxikus sokk szindrómát kapott, emiatt amputálni kellett a bal alkarját és lábujjait, de azóta is szerepel az épek között is, az Extraliga-bronzérmes Győri AC játékosa.