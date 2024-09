A szerencse is a vendégek mellé pártolt

Az Esztergomot irányító Elek Gábor felhívta rá a figyelmet, hogy nagyon büszke a csapatára, nagyon örülök a győzelemnek, mert rengeteget dolgoztak érte. – Van, amikor egyik félnek semmi sem sikerül, még a szerencse se fordul mellé, a másiknak meg igen. Most nekünk tényleg minden összejött. Ezzel együtt azt mondom, hogy gyorsan el kell felejtenünk ezt a mérkőzést nekünk is és a hazaiaknak is.

Ettől nem lettünk jobb csapat, ugyanilyen alázattal kell tovább végezni a feladatunkat. Persze voltak kiváló egyéni teljesítmények, ami mellett nem szabad szó nélkül elmenni.

Ez a négypontos kezdés álomszerű, de sokat kell még dolgoznunk azért, hogy elérjük a céljainkat – nyilatkozta az éveken át a Ferencváros edzőjeként dolgozó Elek Gábor.

A mérkőzés legjobbja, a 13 gólig jutó Faragó Lea úgy gondolja, hogy a találkozót csapatként nyerték meg.

– Mindig végig tudtuk játszani a támadásainkat, minden jól működött. Védekezésben voltak azért hibáink, de nagyjából meg tudtuk oldani azt, amit szerettünk volna. Azonban hosszú még a bajnokság, hasonló sikerek reményében dolgozunk tovább – fogalmazott.