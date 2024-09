– Az MKSZ közleménye szerint a párizsi olimpián a női kézilabda-válogatottal 6. helyen végző Golovin Vlagyimir 2024. december 31-én lejáró szerződését a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége a szakvezetővel folytatott egyeztetéseket követően meghosszabbította, így a kapitány új kontraktusa a Los Angeles-i olimpia végéig, azaz 2028. augusztus 31-ig szól. A kapitány segítője Szilágyi Zoltán lesz, míg az eddigi másodedző, Pigniczki Krisztina a női serdülő válogatott szövetségi vezetőedzőjeként dolgozik tovább. A DVSC Schaeffler vezetőedzője hétfőn már részt is vett a nemzeti csapat edzésén – olvasható a Loki honlapján.

Szilágyi Zoltán tanácsaira is számíthat Golovin Vladimir

Forrás: Napló-archív

„Szilágyi Zoltán magyar kézilabda-válogatott”: büszke debreceniként fogja képviselni a nemzeti csapatot

A DVSC Schaeffler vezetőedzője ez idáig a magyar nemzeti együttes U21-es csapatát irányította, de arról le kell mondania a szakembernek, hogy mindkét alakulatnál jelen legyen. Főleg azért is, mert egy időben szoktak az összetartások. A cívisvárosi vezetőedző a Golovin Vladimirrel való kiváló kapcsolatáról is beszélt portálunknak, továbbá kiemelte, hatalmas megtiszteltetés, hogy számítanak rá a válogatottnál. – Sokat nem kellett gondolkodnom, nagyon megtisztelő, hogy rám gondoltak. A koncepció, amelyet felvázoltak, tetszett.

Azt látom, hogy ebben a csapatban nagy lehetőségek vannak, örülök, hogy ennek részese lehetek.

A lehető legjobb tudásom szerint szeretnék eljárni. „Vova” oelmondta, többet vár tőlem, mint egy hagyományos másodedzőtől, de ezt majd az idő úgy is kialakítja. Az U21-es csapatnál így már nem tudok tevékenykedni, de ez újabb nagy mérföldkő az életembe – mondta a szakember.

Sűrű lesz a program

A DVSC Schaeffler vezetőedzője hangsúlyozta, továbbra is a debreceni klubra koncentrál, ugyanakkor, ha ideje engedi, igyekszik figyelni azoknak a játékosoknak a teljesítményét is, akikre számíthatnak a magyar kézilabda-válogatottnál. Szilágyi Zoltán úgy fogalmazott, a jelenlegi keretből egy olyan kézilabdázó van, aki meghatározó tagja Golovin Vladimir együttesének. Füzi-Tóvizi Petra mellett azonban bőven akadnak olyan klasszisok is, akikkel korábban együtt harcoltak a sikerekért, ez az aspektus pedig nyilvánvalóan megkönnyíti a közös munkát. – Több játékossal már Vácon vagy itt Debrecenben is dolgoztam már, a keret zömét ismerem, ez mindenképpen segítség. A szövetségi kapitánnyal folyamatosan kapcsolatban voltam és vagyok.

Egyre több cívisvárosi játékos kapott szerepet a nemzeti csapatban 2016 óta. Fontos hangsúlyozni, elsősorban a Lokira koncentrálok, de folyamatosan egyeztetek „Vovával”, mindig jól be tudom osztani az időmet. Talán az a titka, hogy mindig az előttünk álló feladatra koncentrálunk

– nyilatkozta a debreceni tréner.