Hollandia rendezték a kerékpáros országúti eb-t az elmúlt hétvégén. Az U19-es női mezőnyben ott tekert Tóth Réka, a DSI-DKSI kiválósága is, aki egy intenzív, technikás, sok kihívást tartogató pályán, az igen gyors, 42,4 km/órás átlagot hozó, sok bukással tarkított versenyen, az előkelő 12. helyen futott be. A verseny után a fiatal kerékpáros úgy vélekedett, a mostani eb élete legkaotikusabb élménye volt. „Kipihenten és jó formában vártam a versenyt. A lassú rajttal együtt 81 km-es volt a táv (a verseny 72,9 km volt). Zolderben rajtoltunk, majd Hasseltben 3 kört tettünk meg a városi körön. Technikás pálya volt, sok kanyarral, járdaszigettel, körforgalommal és útszűkülettel. Sok támadás volt, de senkinek se sikerült elszakadnia. A helyezkedés most nem ment túl fényesen, de a mezőnyben maradva sok energiát takarítottam meg.” – idézte fel.

Tóth Réka épségben célba ért a hollandiai az országúti eb-n

Rékának a kanyarok és a kigyorsítások miatt folyamatosan fékezgetnie kellett, az út változó szélessége miatt pedig hol feltorlódott, hol szétterült a mezőny, ami miatt sok esés volt. Ennek kapcsán a debreceniek kerékpárosa úgy fogalmazott, egy versenyen még sosem látott ennyi tömegbukást. „Nagyjából 20 km-nél, a körforgalomnál esett előttem egy spanyol lány én pedig átmentem rajta, és elestem.” –eleveníttette fel az ijesztő jelenetet.

Gyorsan fel tudtam állni és szerencsére a bicómnak se lett nagyobb baja, de onnantól nagyon féltem.

Még láttam és hallottam eséseket, de az összes sokkal rosszabb volt. A körpályán sokszor hátra csúsztam, nehezen tudtam tartani a pozíciómat. Az utolsó kör elején szintén volt egy nagy esés, de szerencsére az is mögöttem történt. A sprint előtt a mezőny szétterült, én jobb oldalt próbáltam előre menni a belgák kerekén. Nem nagyon haladtak, egy kicsit elsodródtam mögülük, és középen próbáltam előre menni.

A cél előtt nagyjából 150 méterrel hallottam, hogy valaki elesett tőlem balra, a következő másodpercben pedig a jobb oldalamon esett egy dán lány, ezért enyhén balra kerültem.

Kicsit be voltam szorítva, későn döntöttem el, hogy bemegyek középre, ezért sajnos nem tudtam igazán jót sprintelni. Kicsit csalódott vagyok, mert több volt benne, de örülök, hogy nem lett semmi komolyabb bajom.” – értékelte az Európa-bajnokságon történteket Tóth Réka, aki megköszönte a bizalmat Dér Zsolt szövetségi kapitánynak, Szabó Miklós és Vas Balázs technikusoknak pedig azt, hogy versenyképessé tették kerékpárját.