Hajdúszoboszlón rendezik meg csütörtöktől vasárnapig az U12-es és serdülő ökölvívó Magyar Bajnokságot. A Sportházban összesen mintegy 300 bokszoló ütöget az első helyért. Tumbász József, korábbi Kick-box világbajnok, a HSE alelnöke szerint szívmelengető érzés telt ház előtt megrendezni a bajnokságot.

Ökölvívó Magyar Bajnokságot rendeznek Szoboszlón

Forrás: HSE

Czirják András, a Halker-Király Team HSE edzője arról beszélt, hogy hatan képviselik a fürdővárost. Kalmár Lászlótól és Sikó Benjámintól egyértelműen a legjobbat várja, nekik oda kell érni az elejébe. Mindketten szerepeltek már a válogatottban és magyar bajnokot lettek tavaly U12-ben és serdülőben. Balázs Árontól, Tar Noeltől, Juhász Tamástól és Fábián Zsombortól azt várja, hogy legyenek meglepetésemberek. Az U12-eseknél ugyanis nem lehet tudni az élmezőnyt, ugyanis kezdő kis srácok mérettetik meg magukat.

Ehhez csatlakozva Sinkó Zoltán, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség sportszakmai koorditárora és a bíróbizottság elnöke elmondta, hogy az U12-es korosztály az előkapuja a nemzetközi színtérnek, hiszen az ökölvívásban már serdülőkorban rendeznek Európa-bajnokságot. Ebben az évben is többen szerepeltek ott a jelenlegi mezőnyből. Most újra bizonyíthatják tudásukat, nekik is van lehetőségük a dobogó legmagasabb fokára felállni, de ehhez több száz versenyzőnek van beleszólása.

Az Ökölvívó Magyar Bajnokság programja