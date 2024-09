Rövid idő leforgása alatt az összes vendégszektorba szóló jegy elfogyott a Nyíregyháza-DVSC rangadóra, ami azt jelenti, több mint 800 debreceni drukker biztatja majd a Lokit a szombaton 19.30-kor kezdődő mérkőzésen, olvasható a debreceni klub honlapján.

Forrás: Napló-archív

Ha van jegyed, így készülj a Nyíregyháza-DVSC meccsre!

A stadion kapui a mérkőzés előtt 2 órával nyitnak. Mivel a hazai szektorokba szóló jegyek is gyorsan elfogytak, biztos, hogy a felek telt ház előtt mérkőzhetnek meg. Mint arról a DVSC informálja szurkolóit, az online megvásárolt jegyeket nem szükséges kinyomtatni, telefonról is be lehet mutatni a vonalkódot, de nyomtatott formában is elfogadják.

A vendégszektor a Sóstói út, Stadion köz felől közelíthető meg, itt lesz lehetőség parkolásra is. A vendégszektornál büfé fog üzemelni, ahol lehetőség van készpénzes és bankkártyás fizetésre is. Fontos, hogy az illetékes szervek a mérkőzést kiemelt kockázatúnak minősítette, így fokozott biztonsági intézkedések lesznek, amelyről a dvsc.hu-n folyamatosan tájékoztatják a szurkolókat.