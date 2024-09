A DVSC aranykorszakának oszlopos tagja volt Máté Péter, aki igazi klubikonnak számít a debreceni labdarúgásban. A kiváló bekk a magyarországi karrierjét a csúcsra járatta, többször nyert bajnokságot a piros-fehérekkel, szerepelt a Bajnokok Ligájában, de külföldön is kipróbálhatta magát, hiszen az angol Readingben is megfordult. A cívisvárosiak egykori kiválósága jelenleg a DVSC II. trénere, de nem titkolt célja, hogy akárcsak az aktív pályafutásában, úgy az edzői szakmában is egyre feljebb lépjen.

Máté Péter Cristiano Ronaldo ellen is játszott

Máté Péter: Egyértelmű volt, miben szeretne a legjobb lenni

A DVSC klubikonja Püspökladányból indulva futott be olyan karriert, amelyről a legtöbb fiatal csak álmodozik. Többszörös bajnok és Angliában megfordult futballista lett a tehetségből, ám portálunk először a kezdetekre volt kíváncsi. – Amikor már megtanultam járni, mindig a közelemben volt a labda. Érdekesség, hogy a Máté-család egyébként Püspökladány és Hajdú-Bihar szerte híres a futballban, édesapám is nagy sikereket ért el ebben a sportágban.

Kicsit idősebben kezdtem el focizni, de hamar felhívtam magamra a figyelmet, általános iskola hetedik osztályában kerültem be Debrecenbe, de a szüleim a tanulást is nagyon komolyan vették, ebben is jónak kellett lennem

– kezdte. A debreceni ikon azt is elárulta, futballista szeretett volna lenni, de az sincs kizárva, hogy például asztalos is lehetett volna, hiszen nagyon szereti annak a szakmának az alkotásait. Máté Péter kiemelte, remek nevelőtanárai voltak, és ő is megköveteli a fiataljaitól a jó eredményt az iskolapadban.

Klubikonná vált

A Loki aranykorszakának egyik oszlopos tagja minden kétséget kizáróan Máté Péter volt, aki remek futballjával hamar kiérdemelte a szurkolók szeretetét, s egyben fel is hívta magára az angol Reading figyelmét, akik próbajáték nélkül szerződtették a játékost. A klubikon szerint nagy elismerés volt olyanokkal együtt játszani, akikkel korábban gombfociban „ontotta” a gólokat. – A gyerekkori fejlődésem töretlen volt, mindig játéklehetőséghez jutottam, de voltak előttem olyan példák, akik vidékiként már befutottak a Lokiban, szerettem volna én is az övéjükhöz hasonló karriert befutni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 16 és fél évesen bemutatkoztam a DVSC-ben. Szerencsére vannak emlékezetes meccseim, például a BL-szereplés vagy a Hajduk és az MU elleni találkozó örökre emlékezetes marad.

A sikerekkel együtt jött a Reading megkeresése is. A menedzseremet mindig kértem, csak akkor szóljon, ha már konkrét az ajánlat. A kék-fehérek játékosmegfigyelője kilátogatott egy FTC elleni meccsemre, amikor jól ment a játék, gólt is szereztem, ők pedig próbajáték nélkül leigazoltak

– folytatta. Máté Péter elárulta, teljesen más világ az angol futballközeg, nagyon tisztelik, leginkább máshogy kezelik ott a futballistákat. A korábbi védő kiemelte, sokkal inkább ösztönből élt, sem mint tudatosan, ám amikor Angliába szerződött, ez is megváltozott benne. Hangsúlyozta, a játékosainak is igyekszik átadni a fontos tapasztalatait.