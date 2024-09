Máté Csaba végül azt is hozzátette, hogy a bajnokságban a Loki kispadján Nyíregyházán debütál, amely hatalmas presztízsű keleti rangadó lesz. Mikor elvállalta a munkát, a DVSC vezetői ezt is felvázolták neki, és tudtára adták, hogy azt a meccset majd mindenképp meg kell nyerni. Tudja, hogy a Loki-szurkolók számára is úgy tud leginkább bizonyítani, ha a Spartacus új szentélyében diadalmaskodnak – és egyben ígérte, mindent meg fognak tenni a három pont megszerzéséért.