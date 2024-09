Ilyen sűrű menetrend mellett mennyi időd maradt az iskolára? Akartál egyetemre jelentkezni?

Tanulni nem igazán szerettem, pedig sokat bejártam, de gimiben kilencediktől egyre kevesebbet voltam az iskolában a versenyek miatt, az utolsó évben pedig szinte egyáltalán nem. Szerencsére minden papíromat meg tudtam szerezni, de a továbbtanulás nem volt opció, mindent a teniszre tettem fel.

Más sportot is próbáltál? Mi lett volna belőled, ha nem világklasszis teniszező?

Arra nem tudom a választ, mivel foglalkoztam volna, más sportágat nem próbáltam. Édesapám egyébként építész, de nem tartom valószínűnek, hogy én is ebben dolgoztam volna.

Ugyan még nagyon fiatal vagy, mégis szerencsére fantasztikus eredményeket értél el. Melyik sikeredre vagy a legbüszkébb? Ha egyet tippelhetnék, szerintem tudod a választ…

Ha meccset kéne mondani, akkor nyilván Carlos Alcaraz legyőzését mondanám. Két külön részre bontom egyébként a sikert, amikor egy klasszist verek meg, plusz van egy olyan saját ranglistám is, amelyben azt nézem, mikor tudtam kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, sorra aratni a sikereket. Itt inkább Miamit és Sanghajt mondom, hiszen több világklasszist is felül tudtam múlni. Nagyon örülök neki, hogy például voltam elsőszámú versenyző a Davis-kupán, olimpián szerepeltem és szerencsére még sorolhatnám. Annak is nagyon örülök, amikor azt látom, hogy akár miattam is kezdenek el sportolni a fiatalok, vagy egy-egy gyerek ütőt ragad és kilátogat akár egy nyílt edzésre.