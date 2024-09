Balesete után szerencsére egyre jobban van Lovas Zoltán, a SpeedWolf Debrecen fiatal salakmotorosa. A debreceni tehetség gőzerővel edzett az 500 köbcentiméteres motorjával, amikor megtörtént a baj. Érdemes kiemelni, hogy 500-as, azaz a „királykategóriás” vassal tréningezett a 15 esztendős pilóta, hiszen ő eddig a korából fakadóan az elmúlt három évben 250-es géppel versenyzett, ami azért „más kávéház”. Ám már érett a váltás, hiszen – nincs ebben túlzás – a magyar salakmotor jövőjét jelentő Lovas Zoli nagyon szép eredményeket hozott a junior kategóriában: elég csak az ifjúsági Európa-bajnokság debreceni elődöntőjében elért 3. helyére, a toruni Speedway Ekstraliga Campen megszerzett bronzérmére, vagy a bydgoszczi páros Eb-n kiharcolt második helyezésre gondolni. A SpeedWolf Debrecen salakszórója az ifjúsági Eb-döntő után jelezte, az volt az utolsó megmérettetése a 250-es kategóriában, és attól kezdve az 500-as karrierjére összpontosított.

Lovas Zoltán

Forrás: Boros Norbert-archív

Lovas Zoltán: Megmutatta a motor, hogy ő az erősebb

Itt kanyarodunk vissza cikkünk elején jelzett balesethez, amely egy időre partvonalon kívülre száműzte a tehetséget. Azt, hogy mi is történt pontosan, maga Zoli elevenítette fel a Haonnak. – Három hete történt, szerdán, csütörtökön pénteken is volt edzésem. Már szerdán is elestem, de folytattam a tréningezést, viszont pénteken ismét kiment alólam a motor, és az már nagyon fájt.

A rajtot gyakoroltam, és éreztem, hogy egyre jobban megy, ami önbizalmat és bátorságot adott.

Összeraktunk egy erős kuplungot, de aztán a motor megmutatta, hogy csak ő az erősebb – idézte fel.

Nem kapott levegőt

Az egyik rajt után elemelkedett a motor első kereke, és Zoli már nem tudta megfogni a gépet, amely „ledobta” magától, a pilóta pedig a hátára esett.

Lovas Zoltánról érdemes tudni, hogy minden „perecelés” után egyből felpattan, és saját testi épsége féltése helyett is azt nézi, mi lett a motorral. Ám ezúttal nem pattant fel, amiből lehetett tudni, hogy valami baj van. – Levegőt se kaptam, annyira megütöttem magam, csak térdeltem a földön, és semmit sem tudtam csinálni. Este bementünk a Kenézybe, és a vizsgálatok után közölték a hírt, hogy a T4-es hátcsigolyám eltört.

12 hétig nem hajolhatok és nem emelhetek, viszont a 6. héttől már gyógytornázhatok, úszhatok majd.

Szerencsére egy ideje már nem kell fájdalomcsillapítót szednem, így az augusztus 20-i Debrecen Nagydíjra ki tudtam menni a Perényi Pál Salakmotor Stadionba. Annyira szeretem ezt a sportot, hogy az is jó volt, legalább a többieket megnéztem, ahogy húzzák a gázt – nyilatkozta a motoros, akinek a megfelelő ütemben halad a gyógyulása a teljes felépülés felé.