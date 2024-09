A hagyományokhoz hűen idén is a Főnix Arénában rendezték a Debreceni Egyetem tanévnyitóját, amelyen ezúttal is többeknek adták át a diplomájukat. A vasárnapi eseményen Liu Shaolin Sándor, olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok, világkupagyőztes rövidpályás gyorskorcsolyázó és Liu Shaoang, kétszeres olimpiai-, világ- és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó is átvették okleveleiket.

– Remek érzés, hogy megszereztük a diplománkat, nagyon élveztem a Debreceni Egyetem képzését, a tanárainknak pedig külön köszönet ezért a mérföldkőért – mondta Liu Shaolin Sándor.

Liu fivérek: Liu Shaolin Sándor (balra) és Liu Shaoang tovább öregbítették a Debreceni Egyetem hírnevét

Forrás: Czinege Melinda

Liu fivérek: Nincs vége a tanulásnak

Portálunknak Liu Shaolin Sándor úgy fogalmazott, nem volt egyszerű az élsportot összekötni a tanulással, de nem egyedi példa az övék, hiszen versenytársai kivétel nélkül egyetemre járnak. – Jó lehetőségnek tűnt anno Debrecen, korábban sokat jártunk ide versenyekre és tréningezni, már akkor is jól éreztük magunkat. Éltünk a lehetőséggel, nagyon jó döntésnek bizonyult utólag. Az életben folyamatosan tanulni kell, szerencsére erre volt lehetőségünk a cívisvárosban. A tanároknak külön köszönet, nagyon rugalmasak voltak velünk – kezdte a klasszis sportoló. Liu Shaolin Sándor a jövőről is szót ejtett. – Most egy hatórás időeltolódásban élünk, de így is sikerült mindent egyeztetnünk. Amikor Debrecenben vagyunk, vannak különóráink, bejárunk az egyetemre.

Úgy érzem, hogy egy cég esetében a marketing a leggyorsabban fejlődő ágazat, ezt tartottam a legizgalmasabbnak. A jövőben még néhány évet tanulni fogok a Debreceni Egyetemen, ennek nagyon örülök és remélem, a jövőben fogjuk tudni alkalmazni a sport utáni években is

– fogalmazott.

Edző biztosan nem lesz Liu Shaoang

Természetes, hogy a kiváló sportolók még karrierjükre koncentrálnak majd a közeljövőben, ugyanakkor szeretnék is hasznosítani az egyetemen megszerzett tudásukat. Liu Shaoang viccesen úgy fogalmazott, edző biztosan nem lesz a jövőben. – Rengeteg barátra leltünk itt, maga a debreceni hangulat is örökre megmarad bennünk. Amikor itt versenyzünk, mindig meleg szívvel fogadnak minket, aláírásokat kérnek és még sorolhatnám, ez fel is dob persze minket. A tanulás is pozitív emlékként marad meg bennem. Az egyetem alatt rengeteg tudásra tettünk szert, amelyet a jövőben tudunk hasznosítani – mondta. A sportoló kitért a tanárok szerepére is:

A mentoraink nélkül az elején nem igazán tudtuk volna, hogyan induljunk el, de már akkoriban is segítettek. Az ő érdemük is, hogy ma itt állhatunk. Ha az ember kezében van egy diploma, az mindig jó jel, hiszen a sportolók pályafutása is véges. Edző biztosan nem leszek, de sok más érdekel ezen kívül, az sem zárnám ki, hogy a sportban fogok dolgozni

– nyilatkozta.

A két klasszis végezetül elárulta, Kínában minden társuk felsőoktatási tanulmányokat végez, így ők sem voltak kivételek ez alól.