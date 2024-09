Még sokáig emlegetni fogja

Kozák Luca arról is beszámolt, hogy az olimpiai faluban a szobatársa a szintén debreceni Klekner Hanga volt, akivel különösen jó a kapcsolata. A gátfutó Párizsban természetesen sok új ismeretségre is szert tett, és a külföldi ellenfeleivel is rendszeresen szót váltott azalatt az egy hét alatt, amíg ott volt a helyszínen. A gátfutó arról is mesélt, hogy az előző, nézők nélküli olimpia után alig várta, hogy az atlétikai stadion a szurkolóktól legyen hangos, nem is csalódott, fantasztikus élmény volt számára. A sportoló amellett, hogy az olimpiáról sok kulisszatitkot is elárult, arról is szót ejtett, egyre többen megismerik az utcán, gyakran gratulálnak neki.

Debrecenben sokan vannak, akik megismernek. Pont a minap mondta egy bácsi, de jó, hogy lát, mert még sose találkozott olimpikonnal. Mindig nagyon örülök ezeknek, mert tényleg azért is csinálom az egészet, hogy motiváljam az embereket. Tavaly a vb előtt még gyakoribb volt, hogy különböző boltokban megállítottak. Több molinón is kint volt a képem, talán ennek köszönhetően is ismertek meg még többen. Azért nem mondom, hogy Debrecenben nem tudok úgy végigsétálni a főtéren, hogy ne szólítsanak le, de azért egyre gyakrabban jönnek oda hozzám, ami jólesik a lelkemnek

– fogalmazott.

Kozák Luca azt is megfogalmazta, szerinte most milyen irányba halad az atlétika Debrecenben. – Szerintem van egy nálam eggyel idősebb korosztály, amely „kiöregedett”. A jelent én és Klekner Hanga képviseljük, de pár éven belül ez bizonyára változhat. Egy generációváltás mindig nehéz, úgy gondolom, hogy hamarosan újabb nagy tehetségek tűnhetnek fel, akik a cívisvárost képviselhetik. Debrecenben az atlétikának nemcsak nagy múltja van, hanem remélhetőleg biztató jövője is.

A gátfutó szerint van jövője az atlétikának Debrecenben

Forrás: Napló-archív

Los Angelesben is ott lehet majd az olimpián?

Kozák Luca azzal zárta, hogy az utóbbi időszakban ugyan fizikálisan és mentálisan is elfáradt, de valószínűleg nem sokára már azt fogja érezni, hiányzik számára a futás. – Sokan el sem tudják képzelni, mennyire hosszú, ugyanakkor tartalmas időszakon vagyok túl. 28 éves vagyok, érzem, hogy idősödök.

Kezdődik egy újabb olimpiai ciklus, ha kijutok Los Angelesbe, 32 éves leszek, reálisan nézve ez lehet számomra az utolsó ötkarikás játékok, amit bevállalnék sportolóként. Az aktív sportot úgy szeretném befejezni majd, hogy egy szép karrierem volt, és nem sérülés vagy kiégés miatt kelljen abbahagynom.

Párizsban egyértelmű volt, hogy ott szeretnék lenni, most még nem tudom mit hoz a jövő. Nem titkolt, hogy családalapításon is gondolkodunk, meglátjuk mi lesz a következő években. Abban viszont biztos vagyok, lesznek még jó eredmények – zárta Kozák Luca.

A Kozák Lucával készült teljes beszélgetést itt hallgathatják meg: