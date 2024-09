A DVSC szerződtette a legutóbbi idényben az MTK alapemberének számító Kocsis Gergőt. A 30 éves, védőként és védekező középpályásként is bevethető játékos komoly tapasztalattal rendelkezik, csaknem 200 élvonalbeli találkozó van a háta mögött, és több ország pontvadászatában is kipróbálta magát. Kocsis Gergő az MTK utánpótlásából fiatalon Németországba, a Stuttgarthoz, majd az Ausburghoz került, ezt követően a Videoton színeiben mutatkozott be az NB I-ben. A többszörös utánpótlás-válogatott, korábban a felnőtt válogatott keretébe is behívott játékos később megfordult a Puskás Akadémia, a Diósgyőr, a ZTE és a Mezőkövesd együtteseiben, külföldön pedig a szlovákiai DAC, a cseh Karvina és a lengyel Podbeskidzie Bielsko-Biała csapataiban is futballozott.