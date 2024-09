A küzdősport szerelmesei számára nagyon sokat jelentenek ezek a nevek: Ernesto Hoost, Semmy Schilt, Jerome Le Banner, Peter Aerts, Badr Hari, Mirko Cro Cop, Andy Hug, Remy Bonjasky, Alistair Overeem, Glaube Feitosa, Mark Hunt, Bob Sapp, Alekszej Ignasov, Cyril Abidi és Ray Sefo. Ők voltak azok, akik a legmagasabb szinte emelték a kick-boxot a K-1 World Grand Prix keretein belül. A kilencvenes, illetve a kétezres évek elején ez a promóció annyira sikeres és népszerű volt, mint manapság a UFC. Az aranykorszakot hanyatlás követte a K-1-ben, s közel volt a megszűnés eshetősége is. De most 14 év kihagyás után újra nyílt súlyú K-1 tornát rendeznek az év végén Tokióban.

Visszatér a K-1 World Grand Prix, a kick-box versenyt 2024 végén rendezik meg Tokióban. A fotón az orosz Alekszej Ignasov és a francia Cyril Abidi látható a 2003-as versenyen

Forrás: AFP/Mehdi Fedouach

A küzdősportokkal foglalkozó hírportál, a Totaldamage.hu beszámolója szerint a 12 ezer férőhelyes Jojogi Nemzeti Stadionban megrendezendő nyolcfős döntőnek vélhetően illusztris lesz a mezőnye, mivel korábbi selejtezőtorna megnyerésével, vagy meghívással lehet bekerülni. Eddig a brazil Ariel Machado, a brit Rhys Brudenell és a kínai Liu Ce kvalifikálta magát a december 14-én megrendezendő döntőbe.

Bekerültek a vérkeringésbe

A K-1 múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgettünk debreceni szakemberekkel. – A Fontana Kick-Box SE révén mi már 2002-ben csatlakoztunk a K-1 rendezvénysorozathoz, mivel annak idején a társammal, Katona Attilával nem titkoltan az volt a célunk, hogy bekerüljünk ennek a promóciónak a vérkeringésébe.

Ennek érdekében komoly erőfeszítéseket tettünk, és sok munka után végül 2005-ben Debrecenben, a Főnix Csarnokban megrendeztük a K-1 Magyar Nagydíjat, mely torna győztese továbbjutott az európai selejtezőbe. A K-1 nemzetközi rendezvénysorozat megszűnéséig szorosan együttműködtünk az akkori jogtulajdonossal

– kezdte a beszélgetést Pap Vilmos sportpromóter, aki elmondta, szerinte miért lett rendkívül népszerű a K-1 World GP a küzdősport kedvelői között. – Az Eurosport közvetítéseinek hála rengetegen követték figyelemmel a K-1 küzdelmeit itthon és világszerte egyaránt. A televízió nemcsak abban segített, hogy láthattuk a meccseket, hanem a különböző háttérműsoroknak, interjúknak köszönhetően igazi sztárokká váltak a sportág csúcsversenyzői a sportkedvelők körében. Ugyanaz volt a recept, mint manapság nálunk a Sztárboxnál: ismered a főszereplőket, s érdekel, hogyan fog szerepelni a kedvenced, vagy éppen az, akit nem szeretsz, ezért nézed a műsort. De persze a K-1-nél egy nagyon magas sportérték is volt, hiszen ki kellett érdemelni, hogy valaki ott lehessen a Japánban megrendezett fináléban. Az aktuális bajnokon kívül minden versenyzőnek selejtezőt kellett vívnia, hogy bejusson a nyolcfős döntőbe. Ezeknek a gáláknak az volt a különlegességük, hogy a végső győztesnek három meccset kellett sikerrel abszolválnia, azaz valóban csúcsteljesítményre volt szükség. Nem véletlen, hogy a döntők győztesei koronát kaptak a fejükre, hiszen ők voltak a K-1 királyai – fogalmazott a debreceni szakember, aki büszkén mondta, hogy annak idején számos K-1-es bajnokot láthatott Magyarországon a közönség az általuk szervezett gálákon.

Pap Vilmos szerint napjainkban is vannak a sportágban kiválóságok, de ők még nem sztárok, mert kevesen ismerik őket.

Újra Magyarországon?

A magyar promóter a K-1 World Grand Prix „újraélesztésről” is beszélt. – Az elmúlt évtizedben többször is próbáltak életet lehelni a promócióba, de sorra kudarcba fulladtak az erőfeszítések. Egy ilyen volumenű eseménynél több dolognak is klappolnia kell: nem elég, ha a rendezvényszervezési és a finanszírozási rész rendben van, szükséges, hogy gazdaságilag is sikeres legyen. Most úgy tűnik, minden összeállt egy sikeres projekthez. Természetesen nagyon örültünk, amikor 2023 őszén Japánban, a Yokohama Arénában megrendezték a K-1 Újjászületés elnevezésű gálát, s még nagyobb a boldogságunk, hogy idén decemberben megszervezik a K-1 World GP nyílt súlyú döntőt Tokióban.

Nem titkolom, várjuk a lehetőséget, hogy csatlakozhassunk a versenysorozathoz, mint az egyik selejtező helyszíne, mert vannak itthon olyan tehetségek, akikre lehet építeni a jövőben.

Egyben kell lenni

A promóter többször is hangsúlyozta, hogy igazi csúcsteljesítményre van szüksége annak, aki meg akarja nyerni a K-1 World Grand Prix-t. De a versenyzők szempontjából ez a kiesés rendszerű lebonyolítási forma miben különbözik leginkább a super fightoktól? Taskó Rodrigótól, a küzdősportok egykori kiváló képviselőjétől kaptunk válaszokat.