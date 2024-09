Derékra kötött felsővel, fekete fejhallgatóval a fülén, fehér nejlonszatyrot lóbálva fényképezték le a Manchester City klasszis futballistáját, a belga csapatkapitány Kevin De Bruyne-t pénteken a debreceni Divinus Hotel előtt. A fotót a Nemzeti Sport Facebook-oldala osztotta meg a világ egyik legjobb középpályásáról, akire fontos feladat vár az este.

Kevin De Bruyne „lazában” a debreceni Hotel Divinus előtt

Forrás: Facebook / Nemzeti Sport

Hiszen, mint ahogy már többször is megírtuk, De Bruyne nem véletlenül van Debrecenben. Belgium 20.45-től Nemzetek Ligája-meccset játszik Izrael ellen, aki viszont még csak most értesül erről, és az utolsó pillanatban jegy után nézne, sajnos el kell, hogy keserítsük: a meccs ugyanis zárt kapus lesz. A világsztárokból álló belga válogatott egyébként különleges géppel landolt Debrecenben, a vörös-arany-fekete festésű Airbus fedélzetén utazott például De Bruyne manchesteri csapattársa, Jérémy Doku, az Aston Villában futballozó Youri Tielemans, vagy a Roma játékosa, Alexis Saelemaekers is.

Legutóbb júniusban volt válogatott mérkőzés Debrecenben, akkor Magyarország 3–0-ra verte Izraelt.