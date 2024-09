Korábban említette, hogy a füves focipálya karbantartása kapcsán került kapcsolatba a DVSC-vel. Ez a profil mennyire maradt fontos a cége életében?

A mai napig is foglalkozunk füves pályák építésével, karbantartásával, felújításával. Amikor szakmai úton voltunk külföldi csapatoknál, mindig figyeltem, hogyan és milyen gépekkel végzik a pályák gondozását. Ahogy az anyagi lehetőségeim engedték, mindig új eszközöket szereztem be, fontos volt számomra a fejlődés. Voltam több ország neves klubjánál továbbképzésen, például Spanyolországban, Angliában és Németországban. Az évek során összesen 12 élőfüves pályát építettünk, illetve újítottunk fel az országban, de évekig dolgoztunk a Nagyerdei Stadionban és a pallagi akadémián is. Emellett műfüves pályák karbantartásával és felújításával is foglalkozunk a mai napig, amiben nagy segítségemre van a vejem.

A szurkolók leginkább biztonsági szolgálat vezetőjeként ismerik. Hogyan cseppent bele ebbe a világba?

Az akkor még Európa Tanácsnak hívott szervezet egyik projektjeként holland szakemberek szerveztek továbbképzést Tömegkontroll, futballhuliganizmus címmel. Volt egy kikötés, hogy civil embereket is be kell vonni a programba, így kerültem én a képbe. Ez a projekt három évig tartott, aminek a végén Rotterdamban volt egy tíznapos képzés, záróvizsgával megspékelve. A tanfolyam révén biztonsági igazgató és szakreferens lettem, s ezen felbuzdulva tettem egy javaslatot a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetésének, hogy alapítsunk egy biztonsági bizottságot. Az akkori elnök, Kisteleki István „visszadobta a labdát”, s rám bízta ennek a megszervezését, lebonyolítását. A megalakult szervezet – aminek én is a tagja voltam – felkért egy olyan átfogó, egységes anyag elkészítésére, amit alkalmazniuk kell a rendezőknek a mérkőzéseken. Ez a könyv szakmailag annyira jól sikerült, hogy nemcsak a futballban, hanem más sportágaknál, például a kosárlabdánál és a kézilabdánál is alkalmazzák. Ez a szakkönyv annyira időtálló, hogy a mai napig erre is építenek a rendezők oktatásánál.

Huszonkét évig dolgozott a DVSC-nek. Mi az a három dolog, amire a legszívesebben emlékszik vissza?

A váci Magyar Kupa-döntő mindenképpen, az első bajnoki cím megszerzése egyértelműen ott van a legemlékezetesebb emlékek között, illetve egy közös vacsora Sir Bobby Charltonnal.

Milyen körülmények között találkozott az angolok aranylabdás világbajnokával?

A Bajnokok Ligája mérkőzések előtt mindig volt egy vezetői megbeszélésnek hívott vacsora, ahova a két csapat négy-négy főt delegálhatott. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Szima Gábor ezekre a találkozókra engem mindig jelölt, s a manchesteri BL-meccs előtt így találkozhattam a MU legendás alakjával. Sir Bobby Charlton rendkívül közvetlen volt, még a feleségét is bemutatta nekem.

János a manchesteri BL-meccs előtt találkozhatott a legendás Sir Bobby Charlton-nal

Forrás: magánarchívum

A Loki futballistái közül kik voltak a kedvencei?

Megmondom őszintén, nagyon együtt voltunk az első bajnokcsapat tagjaival. Ők igazi nagybetűs csapatot alkottak, s nem csak remek focisták, hanem kiváló emberek is voltak. Nem egyszer meghívtam az egész gárdát a boros pincémbe, ahol jókat beszélgettünk, sokat nevettünk. Azt hiszem, nyugodt szívvel mondhatom, hogy azokkal a játékosokkal baráti kapcsolatot ápoltam, s nem véletlenül nem emelek ki senkit.

Milyen volt az elszakadás a DVSC-től?

Számunkra egy nagyon sikeres korszak zárult le, de bevallom, nem volt könnyű a „hogyan tovább”, a családdal átbeszéltük, milyen lehetőségek állnak még előttünk. Ahogy a mondás tartja, ha egy ajtó bezárul, kinyílik egy másik, és ezt szerencsére az élet is igazolta számunkra.

A foci teljesen kitöltötte az életét, vagy volt lehetősége más csapatok szerepléseit is követni?

A DVSC mellett is voltak más csapatok, akiknek dolgoztunk, például a kosarasoknak, a kéziseknek és a salakmotorosoknak is. Visszagondolva, nagyon jó érzés, hogy a Vadkakasok, a DVSC-s lányok és a Simon&Wolf esetében is akkor volt együttműködésünk, amikor nagyon sikeresek voltak. És természetesen, ezeknek a csapatoknak nemcsak a munkából kifolyólag szurkoltam. Nagyon büszke vagyok arra, hogy mi biztosítottuk a személyi védelmet Erdei Zsoltnak a Főnix Csarnokban megrendezett világbajnoki meccsén, illetve számos világesemény, például tornászvébé, vagy atlétikai-világbajnokság biztonsági szolgálatát láthattuk el.

Nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy a salakmotorozás világában is elég otthonosan mozog.

Ha a speedway szóba kerül, mindig megjegyzem, hogy hamarabb voltam salakmotoros szurkoló, mint DVSC-drukker, és imádom a salakmotorozást! Több mint fél évszázada, 1972-ben ismerkedtem meg a sportággal, még a régi Nagyerdei Stadionban, rendszeresen jártam versenyekre, s ez a szokásom a mai napig megvan. A családommal imádjuk a goricani Grand Prix-fordulót, így minden tavasszal ott a helyünk. Nem hiányozhatunk a debreceni versenyekről sem, igaz a Perényi Pál Salakmotor Stadionban dolgozunk is, ugyanis mi biztosítjuk a SpeedWolf Debrecen viadalait 2019 óta.

Azt hiszem, muszáj kiemelnünk Simon Miklóshoz, a Simon&Wolf SC hajdani elnökéhez fűződő kapcsolatát.

Mikivel még akkor ismerkedtünk meg, amikor kölykök voltunk, természetesen egy salakmotorversenyen hozott össze bennünket a jó sors. A barátaimmal mentem ki a Gázvezeték utcai stadionba, s ott csapódott hozzánk a 14 éves Miki, aki mindenféle fotós eszközzel felszerelve örökítette meg a versenyt. Aztán, amikor klubvezető lett és versenyt rendezett Debrecenben, akkor felkért a biztosításra. Óriási rajongója volt a sportágnak, megesett, hogy vasárnap reggel felhívott, 15 percet adott arra, hogy elkészüljek, mert indultunk Lengyelországba versenyt nézni. Nagyon sajnálom, hogy már nincs köztünk, biztos vagyok benne, ha még élne, más lenne a sportág helyzete hazánkban.

A Simon&Wolf csapatának sem csak a munkából kifolyólag szurkolt, óriási rajongója volt a sportágnak

Forrás: magánarchívum

Számtalan világsztárral találkozhatott, ráadásul sokukkal közös fotó is készült. Mely képekre a legbüszkébb?

Számos világeseményen lehettem ott, labdarúgó világ- és Európa-bajnokságon, BEK-, majd Bajnokok Ligája-döntőn, sőt még kézilabda BL-finálén is. Rengeteg sztárral futottam össze, s valóban nagyon sok olyan képem van, ahol világklasszissal vagyok lefotózva. Nehéz feladat kiemelni pár embert, de ha muszáj, akkor azokat a képeket mondanám, ahol Sir Alex Ferguson, Diego Maradona, Sir Bobby Charlton, illetve Paul Bocuse mellett állok. Bocuse-ról azt érdemes tudni, hogy a 20. század egyik legnagyobb szakácsikonja, és Lyonban személyesen nekünk főzött a Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt. De ide sorolnám Adorján Zolit is, akit szintén igazi klasszisnak tartok. Szerintem ő is emlékszik rá, hogy még 1988-ban, amikor a Biogálban dolgozott a cégem, szerveztem neki egy szurkolói ankétot. Büszke vagyok rá, hogy a mai napig nagyon közeli barátságban vagyok vele.

János még olyan világklasszisokkal is találkozhatott, mint Diego Maradona

Forrás: magánarchívum

Arról már beszéltünk, hogy a fia egy sajnálatos sérülés miatt kénytelen volt befejezni ígéretesen induló labdarúgó karrierjét, de a család többi tagjának a sportolói múltjáról még nem ejtettünk szót.

Szülőként számomra nem volt fontos, hogy sportoljanak a gyerekek, de Jani esetében adta magát a helyzet, mindig fontos volt az életében a sport. A lányomnál, Reninél ez már nem volt ennyire hangsúlyos, bár több sportot így is kipróbált; 8 évesen kezdett lovagolni, s hobbiszinten hosszú évekig, egészen kislánya születéséig csinálta. Az unokáim közül Milán a DEAC-ban focizik, Benett a DSI-ben tollaslabdázik, míg Hanga a Piruettben táncol. Odett még kicsi, most elsős, de azt látom, ügyesen korcsolyázik, görkorizik, táncol, tornázik, igazi örökmozgó, fogékony a sportolásra.

Az unokák közül van olyan, akinek a nevétől hangos lehet majd a helyi sajtó a jövőben?

Nagyon bízom benne, hogy ügyesek lesznek a gyerekek, és kamatoztatni tudják a tehetségüket. Mondjuk, Milán már előre gondolkozik, mert a múltkor azt mondta, hogy a cégemet is szívesen átvenné majd.