Nagyszerűen kezdte az Erste Liga 2024/205-ös szezonját a DEAC jégkorong csapata. A fekete fehérek a pénteki nyitányon a magyar bajnok FTC együttesét fogadták, és sok gólt hozó, parázs hangulatú mérkőzésen 7–4-re legyőzték. Nem csoda, hogy tombolt a Debreceni Jégcsarnok közönsége a lefújást követően. A sikerből oroszlánrészt vállat a nyáron igazolt támadó, Jevgenyij Mozer. Az orosz játékos két gólt szerzett, emellett kiosztott két gólpasszt is. Beszélgetésünket a gratulációval kezdtük. – Köszönöm a csapat nevében, valóban jól játszottunk, és ez mindenkire igaz az együttesből – mondta Jevgenyij Mozer. – Mindig jó érzés nyerni, a hazai siker pedig különösen édes. Örülök, hogy hozzá tudtam tenni valamit a három pont itthon tartásához! Sok helyzetet alakítottunk ki, ám természetesen nem sikerült mindet értékesítenünk. Kaptunk négy gólt, ami nem kevés, de nem baj, hiszen héttel válaszoltunk rá – mondta a hokis, aki hozzátette, úgy véli, hamar be tudott illeszkedni a gárdába, és remek a hangulat az öltözőben. – A társaktól nagyon sok biztatást kapunk mi, újak, ez nagyon jólesik. Ahogyan az is, mennyire érezhető volt a debreceni szurkolók támogatása. Ez rendkívüli segítséget jelentett pénteken, köszönet nekik ezért! – fogalmazott Jevgenyij Mozer. A DEAC a következő bajnokiját is hazai környezetben vívja, pénteken a FEHA 19 látogat a cívisvárosba, a meccs 18 óra 30 perckor kezdődik.

Jevgenyij Mozer, a DEAC csatára

Forrás: DEAC