A hajdú-bihari focidrukkerek 2024/2025-ös szezonban sem unatkozhatnak, hiszen a DVSC (NB I., és NB III.) és a DEAC (NB III.) meccsein kívül a vármegyei bajnokságokban is hétről hétre izgalmas összecsapásokat rendeznek. A „mennyei megyei” élvonalában már négy fordulót, míg az alsóbb osztályokban két játéknapot rendeztek. Eddig csak egy mérkőzésen történt rendkívüli eset, a Hajdúdorog–Józsa összecsapás a 70. percben egy súlyosnak tűnő sérülés miatt félbeszakadt – azóta kiderítettük, hogy a mentővel elvitt játékos hogy van, majd a csapat tagjai a sérült társuknak is üzentek. Az előző hétvégén 26 meccset rendeztek, minden találkozón volt egy játékvezető és két asszisztens – ahogyan az MLSZ adatbankja szerint most szombaton és vasárnap is lesz.

Nem minden kerek a hajdú-bihari játékvezetőknél?

Azonban a hajdú-bihari csapatok háza tájékán egyre inkább téma, hogy vajon mi történik vármegyénkben a bíróknál? Ugyanis az a hír járja, hogy a társaságon belül nem túl rózsás a helyzet, többen is feszültek a kialakult helyzet miatt.

2022-ben Sápi Csabát Horváth Róbert váltotta az elnöki székben

Ahogyan arról a focibiro.hu írt, a Hajdú-Bihar vármegyei játékvezetők hitvesztettként vették tudomásul, hogy az MLSZ Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága a 2021/2022-es szezonban négy fordulóval a bajnokságok vége előtt, azonnali hatállyal visszavonta Sápi Csaba Imre játékvezetői bizottság elnök megbízatását.

Sápi Csaba Imre, korábbi FIFA-játékvezető és 2004-ben az év játékvezetője 2014. január 1. óta látta el a játékvezetői bizottságunk elnöki feladatait, amely idő alatt folyamatosan kiállt a játékvezetők érdekei mellett. Egyik legutolsó fellépésével – az Esztár–Konyár vármegye II.-es meccs már az első félidőben félbeszakadt, amely vitás esetet szült – is egy játékvezető kollégájának döntését védte, amelyet követően az MLSZ Hajdú-Bihar megyei Társadalmi Elnöksége visszavonta megbízatását.

A hajdú-bihari bírók aztán egységesen tiltakoztak Sápi Csaba Imre visszaléptetése ellen. Szolidaritásukat kifejezve, a 2022. május 7-8-ai amatőr vármegyei meccsek 15 perc késéssel kezdődtek el.

A továbbiakban sem szeretnénk egyik csapatot sem hátrányba hozni, nem szeretnénk mérkőzéseket ellehetetleníteni, ezért választottuk ezt a tiltakozási formát

– állt az akkori cikkben.