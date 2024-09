A Magyar Kupában nagyszerűen, azonban a bajnokságban vereséggel kezdett Máté Csaba a Loki kispadján. A tréner szombaton hazai pályán is bemutatkozott a DVSC-MTK mérkőzésen a labdarúgó NB I. 8. fordulójában. A budapestiek tavaly háromszor is legyőzték a piros-fehéreket, így Dzsudzsák Balázséknak volt miért visszavágniuk… Azonban a fővárosiakban is ott volt a tűz, hiszen a jó kezdés után beragadtak, sorozatban háromszor is kikaptak, így persze ők is törekedtek a javításra.

Kikapott a DVSC az MTK ellen

Forrás: Molnár Péter

Bár délután a cívisvárosban szakadt az eső, a Match Day Festival nem maradt el, órákkal a mérkőzés kezdete előtt színes programkínálat várta az érdeklődőket. Többek között a 15 éve Bajnokok Ligájába jutó csapat tagjaival is lehetett találkozni, akiket aztán a Nagyerdei Stadionban köszöntöttek a Loki vezetői.

Volt változás a Loki kezdőjében

Az Ultras Debrecen ismét kitett magáért, s bár talán a rossz idő miatt a vártnál foghíjasabb volt a lelátó – de így is 5321 néző volt jelen –, a fanatikusok ismét parázs hangulatot teremtettek. Akinek pedig a B szektorba szólt a jegye, először csodálhatta meg a debreceni ultrák új freskóját.

Máté Csaba több helyen is változtatott a múlt heti kezdőcsapaton. Kocsis Gergő, Ferenczi János és Szécsi Márk ezúttal csak a kispadon foglalt helyet, de bekerült Arandjel Sztojkovics, Neven Djurasek és Vajda Botond.

Máté Csaba belenyúlt a múlt heti kezdőbe

Forrás: Molnár Péter

Nagy pech: már a meccs elején kényszerből kellett cserélni

Az eső a mérkőzés elején sem hagyott alább. Az MTK előtt adódott az első helyzet, de Bognár István nem talált célt, jócskán fölé lőtt. Nem sokkal rá Dzsudzsák jobb oldali beadása után Bárány próbálkozott, a labda centikkel a léc fölött zúgott el – amit a lelkes debreceni közönség vastapssal jutalmazott.

A 14. percben a sérüléséből éppen csak felépülő, először kezdő Neven Djurasek rosszul lépett, társai pedig azonnal mutatták, hogy cserét kér, így aztán Victor Braga érkezett a helyére.

Forrás: Molnár Péter

A 17. minutumban Marin Jurina két védőt is faképnél hagyott, de Megyeri bravúrral védett. A másik kapu is veszélyben forgott, Szűcs találta meg középen Kocsis Dominikot, aki estében ugyan még ellőtte a labdát, de nem fogott ki a vendégek hálóőrén, Demjén Patrikon.