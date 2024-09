Augusztus elején nem sokkal a Kecskemét–DVSC mérkőzés előtt hivatalossá vált, hogy a Loki egyik legjobb játékosát kivásárolta élő szerződéséből a francia élvonalban szereplő RC Lens. Hamzat Ojediran 2023 februárjában érkezett Albániából Debrecenbe, ahonnan másfél szezon után klubrekordot jelentő összegért távozott a topligába.

Hamzat Ojediran a Monaco ellen mutatkozott be a Ligue 1-ban

Forrás: RC Lens-archív

Mikor „robbant az átigazolási bomba", volt, aki a hajdúsági sportfanatikusok közül örült a nigériai labdarúgó sikerének, és megértette a döntését, ugyanakkor voltak, akik aggódni kezdtek, mi lesz nélküle a Debreceni VSC-vel.

A 23 éves futballistát egy rendkívül kreatív videóval mutatták be Lensben, de emellett a klub a különböző social média felületein tett közzé olyan bejegyzést, ahol Ojediran feltűnt. A hozzászólásokat böngészve a francia szurkolók többsége nem tudta, mire számíthatnak vele kapcsolatban, ugyanakkor a Facebook- és Instagram-posztoknál több cívisváros drukker is megjelent, és ígérték: Ojediran be fog válni, és idővel talán Lensben is közönségkedvenc lesz.

Hamzat Ojediran a Leicester ellen játszott először

A játékos először a Leicester ellen 3–0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen kapott lehetőséget, az utolsó hat percre állt be. Aztán a Ligue 1 első fordulójában (az Angers ellen) nem volt a keretben, de a második játéknapon (a Brest ellen) már leült a cserepadra. Az együttes közben a görög Panathiakosszal szállt szembe a Konferencia Liga playoff-körében, ám Ojediran akkor az oda- és visszavágón is "csak" a padot koptatta, ráadásul a sárga-kékek nem jutottak a csoportkörbe.

Hamzat Ojediran a Lens nyílt edzésén

Forrás: Facebook/RC Lens-archív

Hamzat Ojediran a Lens-Monaco meccset sokáig emlegetni fogja!

Az RC Lens vasárnap délután az AS Monaco vendégeként lépett pályára, Ojediran pedig ezúttal már szóhoz jutott, az összecsapás 64. percében 0–0s állásnál a francia Adrien Thomassont váltotta. A találkozó rendkívül izgalmasan alakult, ugyanis vendégeket erősítő Remy Labeau Lascary a 79. percben ugyan betalált, de a VAR szabálytalanság miatt érvénytelenítette azt. A svájci Denis Zakaria pedig hiába szerzett gólt a Monacónak a 84. percben, a hosszabbítás harmadik percében az ellenfél büntetőhöz jutott, amit a lengyel Przemyslaw Frankowski értékesített, így végül 1–1-es döntetlen született.

Hamzat Ojeridran teljesítményét az eredmenyek.com 6,8-as osztályzattal illette, míg a Sofascore 7,1-et adott.

A Lens jelenleg a tabella 5. helyén áll, a válogatott-szünet után, szeptember 15-én majd a 14. Lyont fogadja.