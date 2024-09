Újabb Hajdú-Bihar vármegyei település kapcsolódik be a cselgáncs magyarországi vérkeringésébe, ugyanis Haja János és Baranya Zsolt polgármester összefogásával októbertől Álmosdon is lesznek dzsúdóedzések. – Tavaly Álmosdon népszerűsítettem a dzsúdót, és sok gyerek jelezte, szívesen járna edzésekre, de Létavértesre nehezen tudnak eljutni, így már akkor szóba került, hogy helyben kellene tartani nekik edzéseket. Elkezdődött a szervező munka, melyben klubom, a Létavértes SC ’97 és Baranya Zsolt is maximálisan partner volt – elevenítette fel a Haon-nak a kétszeres világbajnoki ezüstérmes, többszörös országos bajnok cselgáncsozó Haja János, aki az edzéseket tartja majd.

Baranya Zsolt és Haja János

Forrás: Haja János-archív

Haja János az alapoktól kezdve tanítja majd a fiatalokat

A kiváló dzsudoka már eddig is négy helyszínen tartott foglalkozásokat a fiataloknak és felnőtteknek, ehhez csatlakozik októbertől Álmosd. – A Létavértes SC ’97-ben továbbra is folyik a munka, ám a téli időszakban nem tudunk edzeni az ottani csarnokban, de Álmosdon ez is megoldható lesz. Fiatalokat, időseket egyaránt szeretettel várunk, az új jelentkezők számára természetesen az alapoktól – esések, technikák – építjük fel a munkát annak érdekében, hogy meghonosodjon a cselgáncs Álmosdon – ígérte Haja János, aki főszponzora, a Pannónia Kincse segítségével tud felkészülni a versenyekre és tartja az edzéseket a tanítványainak.

Önfegyelemre nevel

Baranya Zsolt korábban többek között cselgáncsozott, így pontosan tudja, mennyire jelentős a sport szerepe a fizikai és mentális egészség megőrzésében. – Nagyon fontosnak tartom a közösségépítést, amelynek egyik legjobb módja a sport népszerűsítése – hangsúlyozta az októbertől hivatalba lépő polgármester. – A településen van foci és tömegsport az iskolákban, de szerettem volna egy új sportolási lehetőséget megmutatni az álmosdiaknak.

A dzsúdó önfegyelemre, kitartásra, koncentrációra, tiszteletre tanítja az embert, ezért is támogatom, hogy minél szélesebb körben terjedjen el újra a fiatalok között.

Október első hetétől indul a munka a Rákóczi utca 2./c alatt található álmosdi ifjúsági klubban, az iskolások számára hétfőn és szerdán 17.30-tól lesznek az edzések – mondta el Baranya Zsolt.