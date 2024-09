Többen is mondták, hogy sokat fejlődtem Józsi kezei alatt. Számomra a legfontosabb, hogy sikerült leküzdenem azt, amivel már két éve szenvedek: most már gázzal fordulok be a kanyarokba! Amivel több éve küszködök, azt neki sikerült két hónap alatt eltüntetni belőlem. És azóta már sokkal jobban érzem magam a pályán, hogy Józsi is ott van. Mindig odafigyelek arra, amit mond, és próbálom megcsinálni azt, amit kér.

Veled kapcsolatban azért azt nem szabad elfelejteni, hogy bár lassan már 10 éve motorozol, de még mindig csak 20 éves, azaz junior korú vagy. Milyen terveid, céljaid vannak a sportkarrieredet illetően?

Nem szeretek óriási célokat kitűzni magam elé, mindig csak lépésenként akarok haladni. Először szeretném azt a formát elérni, amivel azt mondhatom, hogy most már teljes mértékben magabiztosan állok oda a startszalaghoz. Nem azt mondom, hogy bárki ellen, de saját korosztályom versenyzőivel szemben mindenképpen. Ha ez megvan, illetve egy normális technikai háttér, utána már olyan helyezést akarok begyűjteni, amire valóban büszke lehetek. És az szinte teljesen mindegy, hogy milyen versenyen, de minimum egy dobogós helyezés nagyon kellene, mert az hatalmas magabiztosságot adna. Ezt követően pedig már tényleg bárki ellen oda mernék állni a starthoz. Amúgy most is oda merek állni, csak kevés eséllyel.

Mennyire tervezel komolyan a salakmotorsporttal? Ezt a kérdést azért teszem fel, mert igazi kuriózumnak számítasz a sportágon belül, ugyanis a sportolás mellett egyetemista vagy.

A Debreceni Egyetemre járok, másodéves hallgató vagyok angol és földrajztanári szakon. Az angolt azért választottam, mert arra gondoltam, ha külföldre megyek versenyezni, akkor ne álljak ott kukán a depóban, meg tudjak szólalni, ha kell.

Akkor ezzel már nincs problémád manapság. Sőt, tudtommal Lovas Zoltánt is tanítod az angol nyelv elsajátítására.

Igen, Zolit is szoktam tanítani. Bevallom, számomra az első számú prioritás mindenféleképpen a salakmotorozás, mert azzal szeretnék eredményeket elérni. Az egyetem csak azért kell, hogy úgymond be legyek biztosítva, ha a salakozás nem jönne össze, akkor megvan a B-tervem.