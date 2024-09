A múlt hét elején mutatkozott be a sajtónak és a közönségnek a DVSC új edzője, Máté Csaba, aki először a hétvégén, az FC Bihor elleni, egyébként döntetlennel záruló felkészülési mérkőzésen ült le a kispadra. Máté Csaba munkáját a DVSC első, 2005-ös bajnokcsapatának alapembere, Éger László asszisztensedzőként segíti majd, a legutóbb Pakson tevékenykedő szakemberrel most a Loki TV készített videóinterjút. Ebben Éger az első aranyérmes együtteséről, edzői alapelveiről és a városhoz való kötődéséről is beszélt.

Éger László a második otthonaként tekint Debrecenre

Forrás: Loki TV

Éger László azzal kezdte, nehéz döntést kellett meghoznia, hiszen akkor is tősgyökeres paksinak tartotta magát, amikor korábban a DVSC-ben játszott. Debrecenre viszont a második otthonaként tekint, és nem gondolta volna, hogy ilyen formában tér majd ide vissza. Azt a DVSC-t, ahol ő is játszott, szerinte egyénileg is kiemelkedő játékosok alkották, akik egyfelé húztak csapatszinten.

Minden reggel örömmel megy munkába Éger László

– Jöttünk az edzésre, és amit mondtak az edzők, azt meg kellett csinálni. Itt mások a szabályok. Te vagy az öltözőben, rád kell, hogy odafigyeljenek, és a pályán kívül is sokkal többet kell dolgozni – mondta Éger László, aki szerint nagyon fontos a fegyelem, és probléma, ha ez nincs meg. Fontos még szerinte, hogy a játékosok a pályán belül és kívül is egy csapatot alkossanak. – Ha ezek megvannak, akkor tudsz egyáltalán sikereket elérni – fűzte hozzá az egykori labdarúgó, aki hozzátette: nagyon szereti a várost, és örömmel jár reggelente edzésre.

Én mindig is boldog voltam, és mindig is boldog leszek. Ha egyszer ez valamikor véget ér – reméljük, hogy minél később –, akkor is boldog leszek itt, Debrecenben

– zárta szavait Éger László.