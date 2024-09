Dzsudzsák Balázs jó döntésnek tartja, hogy Sallai Roland a Freiburgból a Galatasarayhoz igazolt, a DVSC csapatkapitánya erről a török Hürriyetnek nyilatkozott. Mint arra a Magyar Nemzet erről szóló cikke is emlékeztet, Dzsudzsák maga is játszott a török élvonalban, a 2015–2016-os szezonban a Bursaspor játékosaként 25 mérkőzésen négy gólt és öt gólpasszt jegyzett, és nem sok hiányzott ahhoz, hogy a Süperlig egyik sztárcsapatához, a Fenerbachéhez igazoljon.

Dzsudzsák Balázs és Sallai Roland a magyar válogatott Görögország elleni meccsén 2022-ben. Ez volt a DVSC csapatkapitányának utolsó mérkőzése a nemzeti csapatban

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Játszottam a holland és az orosz bajnokságban is, tehát van összehasonlítási alapom. Higgye el mindenki, a török pontvadászat a legjobb a felsoroltak közül. Az országban hihetetlen fanatizmus uralkodik a futball iránt, ez nagyon jó érzés egy labdarúgónak, és nagy különbséget is jelent. Soha nem felejtem el, milyen szeretettel és tisztelettel fogadtak a szurkolók Bursában

– fejtette ki Dzsudzsák Balázs, aki ezután arról is beszélt, hogyan jelentkezett be érte a Fener. Előbb a PSV-nél próbálkoztak – a törökök 12 millió eurót ajánlottak a magyar középpályásért –, majd 2015-ben is megpróbálták megszerezni Dzsudzsákot.

Utóbbi esetben már zajlottak a tárgyalások, ám a török klub hívására igent mondott Robin van Persie, így az üzlet dugába dőlt, maradt a Bursaspor.

Dzsudzsák Balázs: támogatni fogom Sallai Rolandot

A DVSC játékosa azt is elárulta, hogy Sallai kikérte a véleményét, mielőtt meghozta a döntést a klubváltásról. Szerinte Sallai megérdemli, hogy egy olyan topcsapatban szerepeljen, mint a Galatasaray, ahol minden feltétel adott, hogy továbblépjen a karrierjében. – Jó döntés volt számára, hogy a Galatasarayhoz igazolt, biztos vagyok benne, hogy innen akár egy erősebb ligába is kerülhet, és támogatni fogom, hogy elérje a kitűzött céljait – mondta többek között Dzsudzsák Balázs az átigazolásról.