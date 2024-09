Ez kell a sikerességhez Dzsudzsák Balázs szerint

Mint olvashatták, Dzsudzsák Balázs a héten kendőzetlenül őszintén reagált azokra a hírekre, amelyekben Szrdjan Blagojevics menesztését vele kötötték össze. A csapatkapitány szerint nevetséges, hogy ő döntene a Lokinál az edzők sorsáról.

Azóta hivatalossá vált, hogy a DVSC irányítását Máté Csaba veszi át, a szakember már a ZTE elleni meccset is a helyszínen tekintette meg. Dzsudzsák Balázs ezúttal megfogalmazta, milyen új impulzusokat vár a következő időszaktól. – Hasonlóakat várok, mint amit most leginkább a második félidőben bemutatott a csapat. Az akarat és alázat a minimum. Lehet közhely, de szurkolóinkon is látszódik, mennyire élvezik, mennyire a meccsel együtt tudnak élni, hogyha a játékosok csúsznak-másznak és minden labdáért megküzdenek.

Máté Csabát régóta ismerem, hiszen korábban már dolgoztunk együtt. Mindenképpen örömteli, hogy magyar vezetőedzője lesz a klubnak.

A ZTE ellen a magyar játékosok is bizonyították, ha baj van, akkor mindenki elő tud magából venni valamit, és hozzá tud tenni a csapat sikerességéhez. Továbbiakban is erre kell építeni, ezt kell mindenkinek átéreznie, mert akkor nagyon erős lehet a Debrecen a jövőben – zárta mondandóját bizakodóan.

